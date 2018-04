Fin bog om det skamfulde: Kåre Bluitgen har skrevet en renfærdig billedbog om drenges leg med deres tissemænd Forfatteren fortæller klogt og nænsomt om drengeleg, men illustrationerne spiller sin egen melodi.

Det er en renfærdig og regulær lille billedbog, Kåre Bluitgen har skrevet om drenges leg med deres tissemænd. Den emmer af fornemmelser, følelser, fordomme og fejltagelser. Men i begyndelsen er legen. Og alt er godt.











Så længe det varer. For Magnus og Adam (ca. 5 år) varer det ikke længe.

De leger med hinanden. De kilder og nulrer. De får stive tissemænd – Adams mangler noget af huden – og så står far i døren og siger, at Adam hellere må gå hjem til sig selv.

»Vi kom til at blande os i noget, vi ikke skulle blande os i«, siger far. Og så bliver det godt igen. Men aldrig helt det samme. Der er en plet på verden et sted

Så lægger der sig en dyne af fy og skam og usagte ord over den lille familie, som den ikke kan løse op for. Nu lukker Magnus døren til toilettet, når han skal tisse, og han tager en saks frem og tænker, at det havde været meget lettere at være pige (han skulle bare vide!).

Heldigvis kommer forældrene til fornuft.

Heldigvis kommer forældrene til fornuft.

Uskyld er blevet til skyld helt uden forklaring. Ordene mangler. Så selv om det er en lille episode, Kåre Bluitgen fortæller om, vil den kaste lange skygger.

Mette Marcussens illustrationer kaster lys over de pinagtige og ubærlige situationer, men det er også, som om hun spiller sin egen melodi med instrumenter, som ikke findes i historien, og som ikke behøver være der. Det samme gælder bogens titel, der egentlig siger det modsatte af indholdet.