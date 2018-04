»Do troed, do tænt, do sked så det strænt«: Umiskendelige og herlige Pia Juulske grundtoner udfoldes til stor læsefryd Med paradokser, gentagelser, portrætter og rytme skanderer Pia Juuls nye digte det forgængelige.

Forbi’ hedder Pia Juuls lille nye digtsamling, og det lyder jo umiddelbart temmelig vemodigt: Skal vi nu høre om alt det, der er forbi? Og ja, det skal vi, men vi skal også høre om det, der er der her og nu (»Men du ler her, nu«), og første gang, der står ’forbi’, handler det ikke om at være forbi, men om at gå forbi. Således åbner samlingen med et langt socialbevidst og temmelig prosaagtigt digt om at gå forbi byens tiggere og hjemløse og smile til sin telefon.











Fra de første siders prosabredde er det en fryd at komme til de smalle fyndige, pointerede rytmiske digte, som præger resten af samlingen. Der lægges ud med en trommehvirvel af et digt: »Der er så meget jeg gerne vil nævne/ for at holde det i live/ og endnu mere jeg/ ikke tør røre ved af frygt for/ at det så vil dø«. Så pointeret kan man digte om forholdet mellem det flygtige liv og det fikserende sprog.

Og så enkelt kan man lade det poetiske sprog fiksere det, som var og stadig er: »Hvad hvis mit hjerte brister/ Hybenrosens duft/ Marehalmens krasse kærtegn/ Det kolde bløde sand/ Det bløde brændende sand«.

»det er forbi« står der kort og godt i første og sidste vers af digtet om Ofelia. Men heldigvis har vi inden da fået et Pia Juulsk paradoks at støtte os til: »Meget er forbi, meget er væk, meget/ bør begynde«. Og samlingens allersidste ord er håb

Og så koncentreret kan man indfange tidens gang i sit eget spejlbillede: »Mig selv så jeg aldrig/ Jeg granskede mit ansigt/ på jagt efter en drøm/ Nu ser jeg min mor«.

I de smalle digte betyder forbi, at noget er forbi. »Det er tabt, det er også forbi« står der (ikke uden pleonastisk humor) i det triste digt om Greta Garbo, der savner regn og melankoli (melankoli hører ungdommen til, forstår man også på et andet digt: »Vi var de unge der/ elskede melankolien og/ melodien«); »det er forbi« står der kort og godt i første og sidste vers af digtet om Ofelia. Men heldigvis har vi inden da fået et Pia Juulsk paradoks at støtte os til: »Meget er forbi, meget er væk, meget/ bør begynde«. Og samlingens allersidste ord er håb.

Digtene om Greta Garbo og Ofelia hører til de 13 portrætdigte, som samlingen munder ud i. Som overskrift bærer disse digte den portrætteredes initialer, og alle portrætterede er oplistet bagest i bogen, så hvis man ikke lige har gættet, at et digt, der hedder ’SB’ og begynder med det ene ord »Ja«, handler om Suzanne Brøgger, ja, så kan man slå det op.

Portrætterne antyder et valgslægtskab med Gertrude Stein, der også skrev portrætter med den portrætteredes initialer som overskrift, og som var optaget af en figur, der i høj grad også præger Pia Juuls digte: gentagelsen. Gentagelsen, der også tematiserer tidens gang, for strengt taget findes gentagelsen ikke (det var også Gertrude Steins pointe); Hver gang et ord gentages, er det et nyt ord, for det står et nyt sted, det siges i en anden tid, senere.

Gentagelsen er også det, der giver digtene deres forrygende rytme, hør f.eks. den jazzede akkumulation af superlativer på en engvandring, hvor jeget vil være »den tyndeste, den tykkeste, den skønneste«, og hvor kvæget glor »med de bruneste bedste dummeste øjne«.

Eller digtet ’Jeg troede ...’, hvor beatet sættes i gang af det djærveste jyske »Do troed, do tænt, do sked så det strænt«, som siden rigsfordanskes (»så troede jeg/ så tænkte jeg/ så sked jeg«).