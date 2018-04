Ny bog: Københavns ældste fængsel var fuldt af statsslaver Historien om det første danske fængsel rulles ud i ny bog, der fortæller levende om fangeflugter og slavearbejde.

Hensynet til staten og sine egne erobringsambitioner fik Christian IV til at skåne forbrydere fra galgen og i stedet sætte dem til at slave for staten. Han skulle angiveligt have sagt, at »hoveder vokser ikke på kålstokke hos os« med henvisning til, at landet var rigt på kål, men manglede arbejdskraft.











Boganmeldelse Johan Heinsen: Det første fængsel. Bind 7 i serien ’100 danmarkshistorier’. Aarhus Universitetsforlag, 100 sider, 100 kroner. Som abonnent får du 15 procent rabat i Boghallen og hos politikenbooks.dk samt fri fragt på Plusbog.dk. Læs mere på politiken.dk/plus

Dermed tager Johan Heinsen læseren med på en velfortalt rejse igennem fængslets historie i Danmark. Han begynder med et af verdens ældste fængsler, kaldet Trunken på Bremerholmen i København.

Det var en institutionsbygning anlagt i anden halvdel af 1500-tallet, som skulle huse de strafarbejdere, som slavede på flådeværftet med at udstyre kongens skibe, så flåden var klar til krig.

Det var altså ikke et fromt ønske om at stoppe middelalderens praksis med at afstraffe med lemlæstelser og groteske henrettelsesmetoder, men et langt mere praktisk hensyn til ikke at lade god arbejdskraft gå til spilde. Fængslet skulle være et sted, hvor fangerne kunne opholde sig, når de ikke arbejdede, og dets vigtigste funktion var at forhindre flugt.

Heinsen tager os med tilbage til det historiske København gennem en gåtur i byens gader. Det er et godt greb, og som læser ser man de gamle fængselsbygninger tårne sig op i det nu centrale og fine København. Her sættes nutidens idyl i kontrast til de tusindvis af mænd og kvinder, som slavede for staten.

Siden blev fængslet på Bremerholmen ombygget, så det skulle blive sværere for fangerne at tage flugten. Det var det evige spil mellem staten og fangerne.

Forholdene i fængslerne var usle; ydmygelser, tilfældige afstraffelser og fordærvet mad var den virkelighed, fangerne måtte kæmpe med plus opslidende og hårdt fysisk arbejde fra morgen til aften. Ofte var håbet om flugt det eneste, som holdt fangerne fra at miste forstanden helt.

Det var tydeligt, at når det gjaldt fængselsvæsnet i Danmark, var den humanistiske tankegang langt borte

Forfatteren fortæller levende om de mange fangeflugter, og det lykkedes for mange at smage friheden. Fangeprotokollerne afslører, at mindst 293 af de 1.490 fanger, der sad i Trunken i årene 1690-1741, forsøgte at stikke af. For 223 af dem blev det enden på tiden som slave for staten.

Det var ofte livstidsfanger og deserterede soldater, som tog chancen og stak af. De havde intet at miste, i tilfælde af at flugten slog fejl.

I 1784 fik Københavns fængsel besøg af oplysningsmanden og fængselsreformator John Howard, hvis ideer om fængsler senere var med til at forme det moderne fængsel. Han skrev om forholdene: »Lidelsen og fortvivlelsen i slavernes blege, sygelige udtryk var chokerende for menneskeligheden«.

Det var tydeligt, at når det gjaldt fængselsvæsnet i Danmark, var den humanistiske tankegang langt borte. Senere i midten af 1800-tallet nåede den moderne fængselsreform Danmark, hvor idealet var, at den fængslede skulle blive et bedre menneske.

Samtidig var fængslets indretning, som Heinsen så fint skriver, en hårfin balance mellem at holde fangerne indespærret og at holde dem i live. Mulighederne for flugt blev indskrænket, og arbejdet var ikke længere kun af økonomisk nødvendighed, men et middel til moralsk forbedring.

Ifølge forfatteren er det den tiltro til den moralske forbedring, som siden 1970’erne har lidt nederlag. Politikerne i dag ser primært fængslernes funktion som en afskrækkelse, og dermed er vi tilbage til middelalderens forståelse af straf, dog uden de groteske og skamfulde afstraffelser. Ringen er dermed på en måde sluttet på de 100 sider.

Men formatet spænder ben for en god forfatter. Jeg ville gerne have læst mere om den politiske opfattelse af fængselsvæsnet, og hvorfor vi i dag straffer, som vi gør, set i et historisk lys.