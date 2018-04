Vintermismodig roman er for overfladisk og er ikke engang som minimum underholdende Sidste ombæring af Conn Igguldens historiske romanserie om de engelske Rose-krige er kedelig og ligegyldig.

De engelske Rose-krige i 1400-tallet er dramatisk stof. Det demonstrerede allerede Shakespeare med skuespillene om ’Henry VI’ og ’Richard III’. Og hvor Shakespeare nok tog sig friheder i forhold til de historiske fakta, skabte han til gengæld med sit mesterlige sprog den ypperste skurk i skikkelse af den deforme Richard.











Conn Iggulden: Flammesol Oversat fra engelsk af Mich Vraa. Gyldendal, 408 sider, 300 kroner.

Omvendt forholder det sig med Conn Igguldens 4. og sidste bind om Rose-krigene, ’Flammesol’. Her er intet selvstændigt sprog og ingen interessante personer, kun en historisk velresearchet gennemgang af de mange slag og intriger, fortalt helt uden nerve eller indre drama.

Rose-krigene er betegnelsen for 30 års borgerkrig, der udsprang af en fejde om kongemagten mellem adelshusene York og Lancaster i årene 1455-1485. Romanen ’Flammesol’ omhandler perioden fra 1470 til 1485, året, hvor kong Richard III bliver dræbt i slaget ved Bosworth. Med Richards død og indsættelsen af Henry Tudor som kong Henry VII sættes der endelig punktum for de mange års forbitrede magtkampe.

Megen fakta og ingen indlevelse

'Flammesol' tager sin begyndelse med Henry VI’s genindsættelse som konge efter mange års fangenskab under Edward IV. Det holder kun et halvt år. Edward samler tropper og generobrer magten. Dette følger læseren minutiøst med uendelige opremsninger af hærenes tilstand og bevægelser, skibe, der sejler frem og tilbage mellem Frankrig og England, og samtlige historiske aktørers overvejelser. Her kan i flæng nævnes Jasper Tudor, Margaret af Anjou (Henry VI’s hustru), Richard af Gloucester (Richard III), Edward IV, Elizabeth Woodville (Edwards hustru), Warwick.

De mange fortællervinkler kombineret med hastige skift og et fladt, ensartet sprog gør imidlertid, at læseren ikke kommer ind på livet af nogen af personerne. Der er intet gjort i romanen for at skabe sammenhængende personlige dramaer, og man forbliver uberørt, når nogen mister magten endsige hovedet.

Skal der i det ustrukturerede virvar af skiftende fortællervinkler udnævnes en hovedperson i romanen, er det nok kong Edward IV af slægten York. En potentielt interessant skikkelse, en konge, der ad to omgange vippede Henry VI af tronen og regerede i to perioder på henholdsvis 10 og 12 år. Men alt, hvad vi lærer om ham, er, at han drikker og æder, taber sig og kommer i form, da magten skal genvindes, og atter bliver fed og fordrukken, da han for anden gang havner på tronen.

Der er ingen skønlitterær indlevelse i hans drivkraft eller visioner. Og er det ikke det, man har skønlitteraturen til? Hvad er pointen med en vintermismodig roman som ’Flammesol’, der overhovedet ikke kommer ind under huden på de historiske personer og ikke engang som minimum er underholdende (hvilket i øvrigt er lidt af en herostratisk kraftpræstation, det blodige og dramatiske grundstof taget i betragtning)?

I stedet får læseren på kedsommeligste vis slag på slag beskrevet, Barnet, Tewkesbury, Bosworth, den slags historiske fakta, som med større berigelse kan erhverves fra en velskrevet fagbog.

Men fortvivl ikke, der er stadig Shakespeare:

»Og da jeg ikke dur til elskovsspil/ i pagt med disse formfuldendte dage/ har jeg bestemt mig for at blive skurk/ og hade tidens tomme nydelser«, siger Richard III (i Niels Brunses oversættelse) i begyndelsen af stykket. Sådan introducerer man dristigt sin skurk, formidler passion og fanger sin læser.