Billedbøger om vampyrer og søfolk er fortalt og tegnet med hengivenhed eller så blidt som et fuldmånekys

Noa og hans tre sønner bygger og bygger. Folk håner dem. Og Gud åbner for sluserne. Der er en inderlighed, man kunne næsten kalde det hengivenhed, over denne bog. Kamilla Wichmanns billeder er oftest ovale, hun er inspireret af horisontlinjens runding, og temaet skaber alvorlige figurer, som er lige til væggen med ikoner. Der er en god, kristen kemi imellem tegner og fortæller. Hvad mon de to har gang i lige nu?

Når mor laver spaghetti og blodsovs

Nu ved vi, at Noa også huskede at få et sæt vampyrer med på sin skude. Det er (naturligvis) Kim Fupz Aakeson, som er underrettet. Han ved også, hvorfor pigen og hendes mor måtte flytte fra Brønshøj. Det er, fordi hun er vampyr – altså moren – og pigen må ordne det hele om dagen. Om aftenen vågner mor og laver spaghetti og blodsovs, undskyld: kødsovs. Om natten gør hun rent, for vampyrer er ordentlige mennesker. Mor har lovet ikke at spise andet end blodpølse-smoothier, men det er lige, indtil Emilie og hendes far flytter ind ved siden af. Mor bliver kåd. Måske kommer de nye også fra Brønshøj? Og kendere af Fupz kan nok regne ud, hvad der så sker.

Tegningerne er af Kathrina Skarosá, og de fanger det finurlige i historien, så den bliver blid som et fuldmånekys. Der er en overvægt af farven rød, men sådan må det jo være, når det handler om en livsglad vampyr samt en ensom, men selvstændig pige, som nedstammer fra Noas tid (hvornår det end var) og måske nogle gange undrer sig over, at han ikke nøjedes med de to hvide kaniner. Kathrina Skarosá blev dansk vinder af en skandinavisk billedbogxkonkurrence sidste år. Der er stadig mange glødende og glubske tegnetalenter derude. Vogt jer!