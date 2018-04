Ny bog af Suzanne Brøgger: Verdensdamen har mange gode meninger, men hun pludrer også

Hun har i den grad levet sig ind i en lokalbefolkning af daglejere og fundet zenbuddhistisk visdom i deres livsstil, men hun er heller ikke bleg for at mene, at tilnærmelsen også må gå den anden vej: Hvis pøbelen ikke kan forstå elitens dannede sprog, må den gøre sig anstrengelsen og lære det, det har elitisterne selv gjort, og det kan både Holberg og andre nordmænd kaldes til vidne på.

Brøgger leverer skarp kritik af dagens populistiske debattone og »ytringsfrihedens ayatollaher«, for den uhæmmede ytringsret lukker måske i virkeligheden munden på de fleste: »Ytringsfeltet kan blive så frastødende at folk som flest mister lysten til at ytre sig«. Godt sagt.

I Norge møder Brøgger også forfattere, der spejler hendes virke med at spinde litteratur på eget liv – den slags litteratur, som i 70’erne hed bekendelseslitteratur, men som Brøgger hellere vil kalde ’erkendelseslitteratur’. Hun optræder sammen med Vigdis Hjort, der efter at have skrevet om en barndom med incest har været offer for publikums og journalisters »ulidelige faktatjek«.

Længe spekulerede jeg over, hvad bogens tone mindede mig om, indtil det stod mig klart: Kirsten Birgit!

Hun møder Karl Ove Knausgård (der selv ser en forbindelse mellem Brøggers erkendelser fra et kvindeliv i 70’erne og sine egne fra et mandeliv i 00’erne) og Tomas Espedal og finder hos begge en prisværdig fremskrivning af en »aktiv far-omsorgsrolle«. Hun fortæller om de omkostninger, det har at skrive om sit eget liv: For hver bog har hun mistet en person.

Brøgger er naturligvis en antropolog, der også medtænker sin egen position: Gammel kvinde på farten (det er Brøgger selv, der bruger ordet ’gammel’ frem for den eufemistiske komparativ ’ældre’, og damehatten af for det). »Som unge klagede kvinderne over at blive betragtet som sexobjekter. Som gamle klager de over, at de ikke er det mere. Lost beauty blues. Jeg klager ikke. Jeg synger. For mig er det optur«.

Brøgger besynger her den aldring, der muliggør rollen som ubetragtet betragter. Men siger samtidig sandheder, der kunne indgå som provokerende og tiltrængte indlæg i MeToo-debatten: Kvinder vil ikke og vil gerne være sexobjekter. ’Antropologisk set’ er kvinder en handelsvare. »Og kvinder klæder sig efter det. Og opfører sig efter det. Uanset hvordan diskursen varierer gennem tiderne«.

I en klumme, der slår over i et fødselsdagsbrev til Asger Schnack, hylder Brøgger Schnack for, at der ikke er nogen »meninger« i hans essays, men masser af »mening«. I Brøggers klummer er der masser af meninger, og jeg er sådan set enig i de fleste. Men der pludres, og der pludres.