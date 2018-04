'Game of Thrones'-forfatter: Der kommer en ny bog i år George R. R. Martin skriver på sin blog, at han udgiver 'Fire and Blood' til november. Den handler om Targaryen-dynastiets historie.

989 siders ny 'Game of Thrones'.

Det er hvad fans kan glæde sig til, når den amerikanske fantasyforfatter George R. R. Martin til november udgiver sin nye roman 'Fire and Blood'.

Det skriver forfatteren på sin blog.

Bogen foregår i samme univers som de fem 'A Song of Ice and Fire'-bøger, der også udgør forlægget for den populære HBO-serie 'Game of Thrones'.

Den foregår bare 300 år tidligere og fortæller historien om Targaryen-dynastiet, der går forud for begivenhederne i den første roman i bogserien: 'A Game of Thrones', der udkom i 1996.

Det var ellers ventet, at George R. R. Martins næste roman skulle være 'The Winds of Winter', der vil være den sjette af i alt syv planlagte romaner.

'The Winds of Winter' udkommer dog ikke i år, skriver forfatteren.

Han nævner også, at HBO er i gang med at planlægge en 'prequel' til 'Game of Thrones', der fortæller historien, som går forud for den populære serie, og den kan godt være baseret på 'Fire and Blood'.