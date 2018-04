Jazzalderblues: Som bogudgivelse er ’Den vilde fest’ en fornøjelse. Som tekst noget af en drøj fordøjelse

Men er det så en bog, man læser med følelsen af omsider at sidde med et erotisk hovedværk i hænderne? Ikke sådan rigtigt. Sprog, der engang gjorde sig umage for at lyde moderne, har det med at ældes hårdt med hårdkogt realisme på rim og remse. Det skal man vist være rapper for at slippe af sted med i vore dage.

Det er svært at få noget, der i bund og grund lyder altmodisch, til at swinge. Det har ikke været let for Peter Laugesen at finde en tone, der kan få de gamle dage til at svirpe og svanse. Mange løsninger er fikse og fantasifulde, men når det nu samtidig skal rime, bliver det altså svært. Bare spørgsmålet om, hvilken tidstone man skal ramme.

Livlige illustrationer

Man må bokse sig vej frigjort, men hvor frigjort? Let er det ikke. Som når den rasende bokser på slanget talesprog udbryder »Who yer laughin’ at, yuh tart!/ I’ll break yer god-damned face apart«, og det på dansk bliver til: »Hvad er det, der er så morsomt, moster? / Skrup hjem i dit dumme småborgerkloster!«, så tænker jeg, hvem talte nogensinde sådan?

Nej, jeg må nok indrømme, at ud over overraskelsen over frisproget, så er det Art Spiegelmans illustrationer, der er den store oplevelse. Der er liv og tyvertidsånd i Spiegelmans mere natsorte end sort-hvide udmalinger af dristige duller og jazzmænd på fælles rovdrift.

Hvor teksten mest af alt opleves som et kuriosum, fremstår illustrationerne som et værk i sig selv. En besyngelse af jazzalderens natskyggesider, der overskygger den tekst, den udspringer fra. Måske fordi tidens ånd bare ikke kan matches af et langdigt uden musik.