Ny roman ånder af kvalitet fra ende til anden: Sommeren er ikke en årstid i Oslo. Den er et øjeblik

Og de sippede fruer er sexede damer. Det fanger Saabye underspillet med Herman Bangsk poesi og flittig brug af samme Bangs hofvåben, den dækkede direkte tale: »Ser hendes hår virkelig så rædsomt ud?«, Nej, det gør det ikke, fru Vik.

Enkefru Vik bor i lejligheden over familien Kristoffersen, og hun har telefon, for hendes afdøde mand var dyrlæge. Når der skal telefoneres, foregår det oppe hos hende, og det er kosteligt at følge især Ewald Kristoffersens kamp for at komme ind i den moderne verden, ind i telefonbogen og selv få telefon.

Oh, det lykkelige øjeblik, da det omsider lykkes, og de ringer fra centralen for at tjekke: »Samtalen bliver afbrudt, og Ewald læger røret lige så forsigtigt, som han tog det. Han tænker: Jeg findes«.

Bogen er eminent godt oversat af Ellen Boen, fyldt med idiomatisk dansk og sans for det norske

Men han bliver ikke ved med at findes, for han har lungekræft og smider i romanens løb alle de kilo, som den italienske hyggepianist Enzo Zanetti ubarmhjertigt iagttager tidligt i romanen, hvor Maj og Ewald står i larmen 17. maj på Karl Johan: »(...) hendes tapre smil er umuligt at overse. Hun læner sig op ad en mand, der er temmelig korpulent, ja, nærmest firkantet, og har dette vennesæle og tomme ansigtsudtryk, som ofte kendetegner sorgløse mennesker, der tror, de er lykkelige«.

Enzo Zanetti har kunstnerblik, og selv om han må ’reparere’ meget af sit hårde indvandrerliv med flaskens ånd, bliver han også Jespers lærer og vejviser til tonernes verden.

Jespers følsomhed, som dr. Lund diagnosticerede, sidder ikke mindst i ørerne, som han også har særligt brug for i forholdet til sin kammerat, slagterens søn Jostein, som er næsten døv på grund af en ulykke, han blev reddet fra af en vis Bjørn Stranger, stedbarn af den stedlige antikvarboghandler, som er enkemand efter en skuespillerinde, og som har tænkt sig at gøre en ende både på sin egen og fru Viks enkestand i et hug.

Er du med? Det er du nok ikke helt, men man kan heller ikke resumere en roman, der giver sig så god tid som ’Byens spor’, på et par hæsblæsende linjer.