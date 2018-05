Boganmeldelse: Hvis man gerne vil forstå krigene på Balkan i 1990’erne, finder man nogle rigtig gode forklaringer i ny dansk bog Christian Axboe Nielsen fortæller på overbevisende vis om hvorfor Jugoslavien brød sammen.

Der er skrevet meget, også på dansk, om Jugoslaviens sammenbrud. Forfatterne er i de fleste tilfælde kvinder og mænd, der selv var til stede – journalister, soldater, nødhjælpsarbejdere og aktivister.

Når man som jeg har ligget fladt på maven i en majsmark uden for Vukovar, mens maskingeværkuglerne lavede huller i kolberne lige over mit hoved, og sneget sig langs murene på Sniper’s Alley i Sarajevo, skal man lige vænne sig til tanken om, at det ikke er nok at være øjenvidne for at forstå, hvad der foregik. Den slags oplevelser præger jo én for livet.











Christian Axboe Nielsen: Vi troede ikke, det kunne ske her – Jugoslaviens sammenbrud 1991-1999. Kristeligt Dagblads Forlag, 416 sider, 299,95 kr.

Ikke desto mindre kan jeg nu se, at netop den halve distance, som den aarhusianske lektor i østeuropæisk historie Christian Axboe Nielsen har til begivenhederne 1991-95, giver de rigtige proportioner og den rigtige distance til de højst forvirrende forhold i Eksjugoslavien.

Med hans nye bog ’Vi troede ikke, det kunne ske her’ har vi endelig på dansk en fremragende gennemgang af Balkans tragiske nyere historie.

Christian Axboe Nielsens distance er netop kun halv. Han var 1996 frivillig i en flygtningelejr, han har skrevet ph.d.-afhandling om kongediktaturet i Jugoslavien i 1930’erne, og ikke mindst har han arbejdet ved FN’s krigsforbrydertribunal for det tidligere Jugoslavien og her mødt vidner til den ene grusomhed efter den anden – bosniere, kroater og serbere.

Jeg tror, at lige netop den afstand til det blodigste kapitel i Europas historie siden Anden Verdenskrig giver den rette indlevelsesevne. I hvert fald bliver ofrenes og gerningsmændenes fortællinger her på overbevisende vis sat ind i både en historisk og begrebsmæssig sammenhæng.

Christian Axboe Nielsen tror ikke, at krigene skyldtes århundredgammelt fjendskab mellem serbere, kroater, slovenere og bosniske muslimer.

Hverken EU’s, FN’s eller Nato’s rolle giver anledning til beundring af internationalt diplomati

I stedet lancerer han ganske overbevisende teorien om et ’sikkerhedsdilemma’. Det indebærer, at folk frygter for deres egen og deres egne gruppers sikkerhed.

»I en etnisk konflikt ligesom den, som politikere fremprovokerede mellem kroater og serbere i 1990, er begge parter tilbøjelige til at tro på rygter om, at den anden side planlægger overgreb«, skriver han.

Helt afgjort en hovednøgle til forståelse af konflikterne, hvor han også nævner andre faktorer som magtbegærlige politikere og delstaternes meget forskellige økonomiske og etniske baggrund.

Så i den serbiske selvforståelse var serberne nødt til at gribe til våben for at forsvare sig. Selv om det store billede er, at resten af det daværende Jugoslavien satte sig til modværge mod et serbisk forsøg på at sætte sig på alle landets vigtigste institutioner. Mest synlig i optakten til landets opløsning var magtkampen i præsidentrådet.

Hverken EU’s, FN’s eller Nato’s rolle giver anledning til beundring af internationalt diplomati, og det folder forfatteren også ud.