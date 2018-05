Kommentar: Fjeldaberne, det er os og ikke nordmændene I årtier har danskerne drillet nordmænd med deres nationale selvoptagethed, men er vi selv kontinentale? Christian Johannes Idskov er i tvivl.

For lidt over halvt år siden kørte jeg i taxa i Norge med Suzanne Brøgger. Vi var begge blevet inviteret til at deltage i litteraturfestivalen Kapittel i oliebyen Stavanger – hun som en af stjernerne, jeg som en af moderatorerne.

På dette tidspunkt var der stadig få, som vidste, hvorfor Brøgger havde tilbragt så mange af de forgangne måneder i Ludvig Holbergs gamle hjemland. Men denne weekend i september kunne hun meddele, at hun netop havde afleveret manuskriptet til sin næste bog, ’Norsk omelet’, en samling epistler og notater fra hendes rejser rundt i landet.

Herhjemme har vi ofte hæftet os ved nordmændenes rørstrømske nationalfølelse. Men vores fordomme om ’fjeldaberne’ har lige så længe været til for at styrke vores falske forestilling om egen kulturel overlegenhed. For hvem er det egentlig, som praktiserer den store interesse for verden udenfor, hvis vi sammenligner os med de norske forfattere og kritikere?

Nordmændene har fat i noget

Bare det seneste halvår har Erika Fatland og Karl Ove Knausgård rapporteret fra Ruslands fjerne egne, mens Erik Fosnes Hansen og Tomas Espedal har skrevet for den tyske avis Die Zeit. Mange af nordmændene nøjes efter alt at dømme ikke med at forholde sig til deres egen nationale menighed; de skriver både i aviser og bøger, som om hele verden var deres egen bygd.

Det nye nummer af litteraturtidsskriftet Vinduet drejer sig stort set kun om international litteratur. En af de få norske forfattere, som kommer til orde, er Jan Kjærstad. Hans seneste roman er noget så klassisk som en norsk slægtshistorie – lige bortset fra at den er fortalt af tre kinesiske kvinder 2.000 år fremme i tiden.

Meget af den norske litteratur har i de seneste år været præget af en stærk åbning mod verden, men verden har også taget godt imod norsk litteratur. Mange taler om Knausgård-effekten, som om hans seksbindsværk har banet vejen for resten.

Men det er bare en del af forklaringen. Norge er næste år hovedland på bogmessen i Frankfurt – noget, Danmark aldrig har været – og der er ingen grund til at tro, at interessen for norsk litteratur er kommet helt af sig selv.

For mens nordmændene er ved at blive en del af den litterære verdensudveksling, er det danske litterære kredsløb irriterende tilfreds med sin egen lille anglofile offentlighed

I årevis er mange af de statslige norske kulturmidler blevet brugt til at bygge bro mellem Norge og landene på den anden side af fjeldene. Men initiativerne og ambitionerne om at gøre norsk litteratur til en del af den verdenslitterære samtale kommer først og fremmest fra forfatterne, forlæggerne og kritikerne selv.

Tidligere har der været afholdt norsk-amerikansk litteraturfestival i Oslo og New York. Det er derfor, The New Yorkers berømte kritiker James Wood har skrevet den ene tekst efter den anden om Gunnhild Øyehaug, Dag Solstad og Knausgård.

Selv på litteraturfestivalen i Stavanger, hvor Suzanne Brøgger og jeg deltog, kunne man møde verdensnavne som russiske Vladimir Sorokin, syriske Adonis og indiske Arundhati Roy lige op og ned ad norske Vigdis Hjorth.

Jeg indrømmer gerne, at jeg en gang imellem bliver lidt misundelig. For mens nordmændene er ved at blive en del af den litterære verdensudveksling – takket være en voldsom eventificering af litteraturen – er det danske litterære kredsløb irriterende tilfreds med sin egen lille anglofile offentlighed. Hvem er lige de kontinentale typer her?

Madame Nielsen har sagt noget i stil med, at enhver, som ønsker at skabe noget i det store billede, burde prøve at tage i eksil i mindst et år. Jeg tror, det er meget sandhed i det.