Seks hjerter: Prisvindende forfatter har skrevet en hypnotisk historie om racehad og de ulykkelige døde Jesmyn Ward har med ’Syng, levende og døde, syng’ skrevet en helt fortryllende, både magisk og mystisk roman.

De ulykkelige døde ligger krøbet sammen under jorden og venter. Hvis den rette kommer forbi, dukker de op og følger med. De sover under husene, hænger i træerne og kigger ned med store øjne. De mumler, klager sig og tigger og beder om udfrielse. Alle i håb om at finde vej ud af limbo til den rigtige død, til frelsen. De venter på at finde nøglen, den rigtige sang, der kan bringe dem derhen efter en brat og forfærdelig død, de ikke forstår.