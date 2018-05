Boganmeldelse: Ahmed Akkari er en søgende, men vanskelig person. Distant over for sin kone, en uhyre fraværende far og opslugt af sin egen indre rejse Der er noget hudløst ærligt over Ahmed Akkaris søgen efter livsvisdom og en vej gennem tilværelsens genvordigheder og islamiske dogmer. Men det bliver lovligt langt.

Frelsen kan som bekendt findes de mærkeligste steder. Men højt på listen over usandsynlige åndelige redningssteder må alligevel stå folkebiblioteket i Narsaq i Grønland. Men det var tilsyneladende på hylderne i den lille fjerne del af riget, at den kontroversielle imam Ahmed Akkari fandt sin vej ud af den strenge islamiske tro og ind i en mere sekulær, reflekteret og litterær verden.

’Mod til at tvivle’ beskriver ikke bare en lang fysisk og mental rejse, det er en sjældent helhjertet hyldest til folkebibliotekerne og hele den vestlige litterære arv og tradition. Det hele starter i 2008.

Det er et par år efter Muhammed-krisen, hvor den unge Akkari var blevet et centralt omdrejningspunkt som medlem af den gruppe imamer, der rejste til Mellemøsten, og som skabte en bølge af raseri over de 12 tegninger af profeten, som Jyllands-Posten havde offentliggjort.

Akkari er altædende, og i den lange grønlandske vinter kaster han sig over alt fra tegneserier til filosofi, fra Shakespeare til Saint-Exupéry

Sagen voksede imidlertid hurtigt Akkari over hovedet, og han begyndte at fortryde sit engagement og gentænke hele sit forhold til islam og religion.

I 2008 droppede han offentligt sin gerning som imam og drog i stedet noget impulsivt og tilfældigt til Grønland, hvor han blev ansat som skolelærer på skolen i Narsaq. Meget længere væk fra Mellemøstens kaos og konflikter kan man næppe komme her på kloden, og eftersom Akkari også efterlod sin gravide kone og deres lille barn i Libanon, var der rig lejlighed for ham til at tænke over tingene oppe i Grønland.

Og det gør han – så det står efter og godt hjulpet på vej af det lokale biblioteks litterære rigdomme. Det er ikke kompliceret litteratur, som Akkari indtil da har fokuseret på – han starter ved M for Alistair MacLean, da han ankommer. Men så går det ellers løs.

Akkari er altædende, og i den lange grønlandske vinter kaster han sig over alt fra tegneserier til filosofi, fra Shakespeare til Saint-Exupéry. Bøger fylder stort set alt i hans fritid og en meget stor del af denne bog. Det er både en charme og lidt trættende – over tid kan man let gå lidt død i opremsningen og de korte forklaringer af de bogstaveligt talt snesevis af værker og forfatterskaber, som Akkari tygger sig igennem. Men samtidigt er der noget oprigtigt rørende og ærligt over hans beskrivelser. Og det er helt åbenbart hans helt subjektive oplevelser og tolkninger, som bogens pennefører, Lars Hvidberg, har fanget og videreformidlet.

Akkari er en søgende, men også vanskelig person, fornemmer man.

Han er distant over for sin kone og en uhyre fraværende far, opslugt af sin egen indre rejse og sine egne indre kampe. Det er den bærende fortælling i bogen, både i Grønland og senere, da han uden held forsøger at leve sammen med sin familie i Libanon.

Alt centrerer sig om, hvordan verden hænger sammen, om der er plads til tvivl og tro, og hvordan balancen mellem de to skal findes. Det er spændende nok, lidt som at være med på en kigger ind i et rum, der ellers er ret lukket. Og så er det måske mindre afgørende, om man finder Akkaris svar og litterære tolkninger rigtige eller for naive. Det er som altid processen, der er det afgørende, og man sidder tilbage med en betydelig respekt for Akkari, der har modet til at gøre op med sine frænder og de holdninger og dogmer, som han i mange år har bygget sin tilværelse op omkring.

Det er bestemt ikke let, og der er noget kompromisløst over hans opgør med den lukkede islamiske tænkning. Ligefrem afradikalisering kan man selvsagt ikke tale om, eftersom Akkari aldrig har været decideret ekstremist eller fundamentalist. Men det er glædeligt at se, hvordan den vestlige kulturarv stadig har saft og kraft og kan rykke ved forstokkede holdninger. Måtte glæden ved at læse og tænke sprede sig og kaste lys ind i alle formørkede sind.