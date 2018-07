Forfatter Naja Marie Aidt fortæller om bøgerne i sit liv: »Det var den første voksenroman, jeg læste, og den var så hemmelighedsfuld og fascinerende for mit unge jeg, at jeg genlæste den flere gange« 'Øst for Paradis' fik forfatteren til at se anderledes på verden.

Bogen, jeg læser for øjeblikket

Jeg har lige læst Olga Ravns ’De ansatte’. Den er knugende, uhyggelig, sært gribende og meget smukt skrevet. Den tog mig virkelig med storm. Nu skal jeg i gang med norske Niels Fredrik Dahls ’Mor om natten’, Thomas Korsgaards ’En dag vil vi grine af det’ og Ali Smiths ’Autumn’. Jeg har store bunker af bøger liggende på mit skrivebord. Jeg er altid bagud med læsningen nu, efter jeg holdt op med at læse i næsten to år efter min søns død.

Bøgerne i mit liv Hvad læser forfatterne selv? Hen over sommeren fortæller en række aktuelle forfattere om bøger, der har gjort en forskel. I dag: Naja Marie Aidt. Debut med digtsamlingen ’Så længe jeg er ung’ i 1991. Seneste udgivelse ’Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage’. (Foto: Mikkel Tjellesen)

Bogen, jeg godt selv ville have skrevet

Der er mange! Men det er et svært spørgsmål, for man skriver jo de bøger, man ønsker at skrive, og som man kan skrive. Så det må mere handle om bøger, jeg beundrer voldsomt af forskellige grunde. Nabokovs ’Lolita’ er for mig at se den næsten perfekte roman. Marguerite Duras’ sprog er misundelsesværdigt. Thomas Bernhards tone er genial. Inger Christensens vidunderlige poesi har præget mig helt utroligt meget. Marie Ndiaye og Ali Smith skriver bøger, som er dybt inspirerende. Og så videre.

Bogen, der ændrede mig

Hvis jeg skal skære det det til benet, er der tre. Tove Ditlevsens ’Pigesind’, som jeg læste, da jeg var 12 år. Den fik mig i gang med at skrive digte selv, og resten af hendes forfatterskab læste jeg grådigt i min tidlige ungdom. Her var et sprog for alt det, jeg oplevede i overgangen fra barn til voksen, og en voldsomhed i prosaen, som betog mig. Som cirka 13-årig læste jeg i min mormor og morfars sommerhus John Steinbecks ’Øst for Paradis’, og jeg var fuldstændig åndeløs. Mørket i den, slægtshistorien, landskaberne, fik mig til at se anderledes på verden. Det var den første voksenroman, jeg læste, og den var så hemmelighedsfuld og fascinerende for mit unge jeg, at jeg genlæste den flere gange. Som voksen var det Agota Kristofs ’Det store stilehæfte’, der virkelig fik mig til at forstå, hvad prosa kan.

Den seneste bog, som fik mig til at græde

Tom Malmquists ’I hvert øjeblik er vi stadig i live’. En fantastisk roman om sorg og chok. Og om livet og døden.

Den seneste bog, som fik mig til at le

Jeg ler tit, når jeg læser. Også da jeg for nylig læste Helle Helles ’de’. Den er sorgmunter og helt ufatteligt original og bevægende.

Bogen, som har haft størst indflydelse på mit forfatterskab

En lang række bøger har haft stor betydning for mig. Men hvis jeg skal vælge en, må det blive Agota Kristofs romantrilogi ’Det store stilehæfte’, ’Beviset’ og ’Den tredje løgn’. De bøger var en åbenbaring for mig. Jeg lærte, hvad prosa kan og kan være, på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg kun så poesien som mulighed. Hun skriver så enkelt og vildt og fortæller en labyrintisk og gruopvækkende historie om krig og relationer. I de seneste år har Svetlana Aleksijevitjs forfatterskab haft stor betydning for mig.

Bogen, jeg synes, er mest undervurderet

Der er bøger, som jeg synes, burde have mange flere læsere. Jeg kan huske, at jeg undrede mig over, at Christian Dorphs ’I de sidste mange år har det handlet om børn’ ikke fik tusindvis af læsere, da den udkom. Og så er der bøger, der gemmer sig i tiden, undervurderede, og pludselig dukker op igen og bliver set. Tove Ditlevsen var i mange år undervurderet. Det er hun heldigvis ikke mere. Men bøger kan jo sagtens have deres stille liv og være elsket af nogle få. Det bliver de ikke mindre gode af. Meget af den allerbedste litteratur er jo ikke læst af mange og bliver udgivet på små forlag. Jeg undrede mig f.eks. over, at Jacques Roubauds lille mesterværk ’Noget sort’ er udgivet på et universitetsforlag og næsten uopdrivelig.

Bogen, jeg ikke kunne læse færdig

Der er desværre mange! Hvis sproget er dårligt, eller historien forekommer mig ligegyldig, gider jeg simpelthen ikke. Jeg kom f.eks. ikke igennem ’Baseret på en sand historie’ af Delphine de Vigan, selv om jeg kunne lide hendes ’Alt må vige for natten’. Jeg bliver mere og mere kræsen med årene.