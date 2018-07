Do Angels Need Haircuts? Early Poems by Lou Reed. Anthology Editions. 78 sider, 32,32 engelske pund hos www.amazon.co.uk, inklusive 7-tommers vinylplade.

Anmeldelse: Poetisk bog føjer nye brikker til puslespillet om rockmyten Lou Reed Ny bog med poesi af den afdøde rocklegende Lou Reed kaster lys over en periode i karrieren, de færreste kender til. Bogen er fornem, lækkert udstyret og med oplæsningsvinyl inkluderet. Et must for seriøse fans og spændende læsning for alle andre.