Forfatter Iben Mondrup om bøgerne i sit liv: »Det er en skændsel, at jeg endnu ikke har fået læst 'Moby Dick'! Jeg, som er vokset op blandt hvalfangere« Iben Mondrup fortæller om den bog, hun gerne selv ville have skrevet; bogen, der ændrede hende; og alle de andre bøger i hendes liv.

»Kjell Westö. Som i Westös forrige roman, ’Luftspejling 38’, er der også i ’Den svovlgule himmel’ et simpelt krimiplot, som ligger under det hele og trækker fortællingen fremad. En solmættet skildring af det smukke finske landskab, af et venskab mellem to drenge, om klasseforskelle og kærlighed på trods«.