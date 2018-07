Forfatter Annie Le Brun: »Verden bliver grimmere, men vi ser det ikke, for vi er ved at miste sansen for det skønne« Annie Le Brun har været en del af det litterære miljø i Paris i årtier. Nu går hun til kamp mod det, hun kalder »vor tids grimhed«, som hun mener kommer til udtryk som en æstetisering af vores liv.

FOR ABONNENTER Der er noget utidigt over Annie Le Brun. De midnatsdybe øjne, sminken: En pudret sky i et flor af lilla puf. Den vølveagtige stemme, der lyder som en piben fra et andet århundrede, måske et fremtidigt. Få fuld adgang i 3 måneder for 299 kr Eller prøv én måned for 1 kr. Se tilbud Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind her