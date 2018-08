Pussy Riot-medlem sniger sig 1.000 kilometer uden om russisk udrejseforbud Maria Alyokhina blev afvist ved grænsen, da hun forsøgte at forlade Rusland. I stedet kørte hun 1.000 kilometer igennem Hviderusland for at komme over grænsen til EU.

Et medlem af den russiske aktivistgruppe Pussy Riot har været nødt til at snige sig ud af Rusland for at kunne deltage i et arrangement i forbindelse med den årlige Edinburgh Festival i Skotland.

Maria Alyokhina blev stoppet af russiske grænsevagter, da hun ville forlade landet for at promovere sin bog 'Riot Days' i Edinburgh.

Ifølge The Guardian fik Alyoikhina den forklaring, at hun blev nægtet udrejse, fordi hun ikke havde gennemført den samfundstjeneste, hun havde fået som straf for sin deltagelse i en protestaktion mod den russiske sikkerhedstjeneste.

Efter at være afvist af grænsevagterne valgte Maria Alyokhina at køre mere end 1.000 kilometer gennem Hviderusland for at kunne passere en grænse, hvor kontrollen var mere lempelig. Efter at være kommet til Litauen, tog Alyokhina med fly videre til Storbritannien.

Russernes udvej

»Det var ikke noget særligt. Det er den måde, mange russere rejser (ud af landet på, red.), helt lovligt«, sagde Maria Alyokhina i en kommentar til The Guardian.

Den russiske aktivistgruppe udsendte også en kommentar, da Alyokhina var kommet ud af Rusland.

»Pussy Riot-stifteren Maria nægtede at blive holdt indespærret og bragt til tavshed. Hun var fast besluttet på at optræde, og hun vil møde op for at mødes med medlemmerne af sin gruppe og for at dele sin historie«, lød det i udtalelsen.

Aktivistens bog 'Riot Days' er blevet beskrevet som en blanding af 'punk, elektronika, teater, dokumentar, fotodokumentation og protest'.