Vejen til hæder: Man Booker er en af den slags litterære priser, der ændrer alt. Man vågner simpelthen op i en anden verden Bookerprisen er en af den slags hædersbevisninger, der kan ændre en forfatters karriere og tilværelse for altid. For modtageren er der livet før og livet efter. Carsten Andersen fortsætter her sin serie om de litterære priser.

Det kan siges kort. Livet som forfatter kan opdeles i før og efter.

Selv om forfatterne har hørt anekdoterne, bliver de fleste alligevel overraskede over, hvor meget det forandrer deres liv, når de modtager den britiske Bookerpris, eller The Man Booker Prize, som den hedder efter prisens sponsor.

»Man vågner op i en anden verden«, som Hilary Mantel har beskrevet det.

Hun har fået prisen hele to gange. Først for romanen ’Wolf Hall’ og senere for opfølgeren ’Bring Up the Bodies’.

Ian McEwan, som selv fik prisen for ’Amsterdam’ i 1998, formulerede det sådan her for sin ven og kollega Julian Barnes i 2011.

»Du vil opdage, at fra nu af er du ikke længere romanforfatteren Julian Barnes. Du er forvandlet til den Bookerpris-belønnede romanforfatter Julian Barnes«.

Den store forskel for modtagerne handler dog om mere end hæderen og de cirka 425.000 kr., der følger med. Den store forskel er medieopmærksomheden og især det øgede bogsalg.

Irske Roddy Doyle fik prisen i 1993 for romanen ’Paddy Clarke Ha Ha Ha’, og flere år efter var han forbavset over, hvordan prisen havde sendt ham op i en ny liga. Hans roman om en 10-årig knægts opvækst i rabarberkvarteret Barrytown i Dublin blev den mest solgte bog i Storbritannien det år, og under et besøg her i landet rystede forfatteren undrende på hovedet over, hvor stort salget var hjemme i Irland. Der måtte, mente han, efterhånden ligge en udgave af bogen i samtlige irske hjem.

Selv juryen er nyhedsstof

Noget af det særlige ved Bookerprisen er, at selv om det er en stor pris, foregår meget af processen i fuld åbenhed. Man ved, hvor mange der kæmper om årets pris, og offentligheden følger med i hvert skridt, efterhånden som feltet af mulige modtagere indsnævres.

Alt er nyhedsstof i medierne. Selv valget af årets jury, der som regel er en blanding af kritikere, akademikere og forfattere.

At blive jurymedlem er noget af en mundfuld. Kandidatfeltet er som regel på pænt over 100 bøger, og juryen skal hen over sommeren barbare antallet af romaner ned til ’longlisten’på som regel 12 bøger, hvorefter medlemmerne har yderligere et par måneder til at udvælge bøgerne til shortlisten, hvor feltet er halveret til 6 kandidater.

Opmærksomheden omkring udvælgelsesprocessen er så intens, at medierne går op i, om kendte forfattere som Zadie Smith eller Ian McEwan bliver valgt fra, allerede når den første grovsortering barberer feltet ned til 12 bøger.

Robert McCrum, The Observers tidligere litteraturredaktør, har i forbindelse med 50-året for Bookerprisen gjort en slags status over tiden fra 1968 til i dag. Han mener, at modtagerne er eksempler på fremragende litteratur i perioden, og han mener også, at udvalget giver et godt billede af skønlitteraturen i perioden.

Men Bookerprisen spejler også, gør han opmærksom på, sin tid. De forskellige juryer af ofte hvide midaldrende mænd var eksempelvis gode til at pejle sig ind på, at en ny bølge af forfattere var undervejs fra Storbritanniens tidligere kolonier.

Det viste sig i valget af prismodtagere som Salman Rushdie, Rohinton Mistry, J.M. Coetzee, Arundhati Roy, Peter Carey og Ben Okri. Til gengæld var man ikke helt på tæerne, da kvindelitteraturen for alvor trådte i karakter op gennem 1970’erne og 1980’erne, hvor man ganske vist havde modtagere som Iris Murdoch og Penelope Fitzgerald, men ifølge McCrum overså vigtige værker af Beryl Bainbridge, Angela Carter og Muriel Spark.

Livet som prismodtager

Hilary Mantel er en af de nyere forfattere, som på ingen måde kan føle sig overset, og hun siger selv, at de to Bookerpriser, hun har modtaget, udelukkende har haft positiv betydning.

Hæderen og opmærksomheden kan imidlertid have nogle indbyggede risici, som kan få forfatteren til at miste fokus og fodfæste, påpeger hun.

»Der åbner sig nogle store muligheder. Man kunne sagtens bruge nogle år på at flyde rundt i verden og føre sig frem som en professionel prismodtager i stedet for at være en professionel forfatter«, skrev Mantel i The Guardian op til Booker-jubilæet. Hun mener selv, hun blev reddet fra at blive omrejsende berømthed, fordi hun allerede havde aftalt, at de to prisbelønnede romaner skulle fortsættes og blive til en trilogi.