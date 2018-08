Debut: Arkæolog har fundet et gammeldags sprog og skrevet en tidstypisk og jævn krimi Mette Wessel Fyhns 'Mosefolk' er en meget gammeldags skreven krimi om mord og mor i Danmark i noget, som ligner gamle dage.

Politikvinden Maria Brænder vender sin moderne skude om og sejler hjem for at blive landbetjent i sin fødeby Vi. Tilbage til det folk, som så at sige har levet op ad den store mose som sin store moder. På godt og ondt.

Men næppe er hun vendt hjem, før en kvinde findes voldtaget og myrdet. Jamen hvad er det dog for en primitivitet, der skjuler sig i dette ægte folk, som både er menneskeligt og rodforgrenet danefæ samt en ganske snakkende alle-kender-alle-sladdermaskine?

Sådan ruller dette spørgsmål imellem Maria og hendes politimæssige mentor, Tage Erlander, hvem kunne gøre sligt så stygt? Skænde og dræbe en kvinde langt over hendes livs forårsjævndøgn?











Mette Wessel Fyhn: Mosefolk Lindhardt og Ringhof, 480 sider, 199,95 kr. Er udkommet. Som abonnent får du 15 pct. rabat i Boghallen, på politikenbooks.dk og bogreolen.dk. Læs mere på politiken.dk/plus

Nu skal Mette Wessel Fyhn og hendes ’Mosefolk’ ikke klandres for, at dette er i hvert fald den tredje moselivskrimi, denne anmelder har læst inden for ganske kort tid. P.V. Glob-krimier har jeg døbt dem i mit eget hoved. Mere eller mindre spændende romaner, som ikke blot handler om, hvad mosen gemte af ting og fjerne sager, men også, hvad det moderne menneske glemte i sit liv for at komme videre.

Fint nok, og hvor skal jeg riste en rune over, at moderne mennesker nok kunne lære lidt med hensyn til Grauballemanden og hans livsrytmer.

Men Fyhn har ikke kun valgt sit mord fra mosen fra hedenold. Hun har også valgt en stil og et sprog, der dufter af tiden af i går, porsesnaps og rustik ordstilling som hos Jeppe Aakjær. Eller snarere som hos Søren Ryge, når han viser os sit florissante staudebed, en forladt lærkerede, eller hvor en mosegris ligger begravet (og undskyld, Søren, som har en glimrende smag udi krimier).

Forfatteren, der er uddannet i arkæologi, skriver i et sprog, der ligger i mergelgraven mellem Njals saga og Martin A. Hansen. »Den brand talte de længe om på Vi hovedgård«, hedder det minsandten med sagatidens lakonisk skæbnesvangre tungemål hen mod slutningen.

Helt i orden. Men så er denne krimi også for den læser, der har tålmodighed til at se et æg koge sig hårdkogt, en fæstebonde snegle sig af sted på Frilandsmuseet. Ganske hyggeligt og fornøjeligt, men er du ikke til dette arkaiske (søgte?) sprog, vil du kede dig dine bondske aner ud af kroppen. Alt ender rimelig godt, stavnsbåndet bliver ophævet, Frihedsstøtten rejst i København.