Den svære toer: Diplomvinderen Anne Mette Hancock skuffer med 'Mercedes-snittet', der indeholder for meget livsstil og for lidt spænding Anne Mette Hancocks andet bind om journalisten Heloise og strømeren Erik Schäfer er skuffende.

Anne Mette Hancock fik sidste år diplom som bedste krimidebutant for ’Ligblomsten’. Selv om der blev snydt på vægten med hensyn til opklaringen, havde historien en frisk og frejdig sprogtone i form af en fræk fransk journalist, Heloise, som rap hovedperson. Versus den vanlige brovtende god-nok-på-bunden-panserbasse, som buffer mod alt den hvidvinsgurglende udenomssnak i samtalekøkkenet. Således at livsstilsdelen var i balance med spændingen.

Det er desværre ikke tilfældet her i ’Mercedes-snittet’. Omkring mysteriet om en 10-årig dreng, som er forsvundet fra sin skole på Østerbro, og Heloise på en sag om ptsd-ramte veteraner fra Afghanistan og omegn får vi et veritabelt emnekatalog fra et dameblads opslagstavle. Jamen Heloise er gravid, og skal hun beholde barnet eller ej? Hjerteveninden Gerda boller ved siden af, hvornår skal du gå, når kæresten slår, mig og min kirke, mænd, som pludselig bliver mærkelige, psykosen pareidolia, at se ansigter her og der, samt kvinder, som drikker i smug. Plus samtaler om dit og dat mellem mænd og kvinder om parforhold, åbning af vin og spisning af morgenmad.

Boganmeldelse









Anne Mette Hancock: Mercedes-snittet. Lindhardt og Ringhof, 332 sider, 249,95 kroner, Udkom 1. juni. Som abonnent får du 15 pct. rabat i Boghallen, på politikenbooks.dk og bogreolen.dk. Læs mere på politiken.dk/plus

Indrømmet, noget hænger sammen med den tynde intrige på en eller anden måde, så vi taler ikke om spoilers. Men meget er staffage og stuk. I en krimi, som reelt ikke er på mere end 304 sider. Resten er tilsatte fire kapitler fra forrige bind!

Selvfølgelig skal der være plads til narrative sidespring og pynt omkring plottet. Her er det for meget. For meget, hvor Heloise ser sig selv i spejlet og snakker med strisseren Schäfer med kaffekop, jetlag og sort hustru.

Uheldige fraser

Alt dette kunne du leve med, hvis sprog, stil og tone, magi og fantasi var en smule til stede. Og Hancock er bedst til det hurtige og kvikke, mindre god til noget andet. Omkring kærlighed og det, som ligner, får vi ofte sypigeromanprosa, hvor der tegnes drømme i sandet. Eller dette syntetisk klodsede billede af morens tilrøgede lejlighed: »katakombe af nikotinfarvet degenerering«.

For slet ikke at tale om uheldige formuleringer. Såsom »det var en kvinde, af hvad der lignede romaafstamning der havde slået den gamle dame ned«. Roma – er det sådan en med sort hår, øreringe og spraglet tøj? Eller at benævne en udviklingshæmmet mand som »evnesvag, barnlig stakkel«. Ord, som jeg ikke tror falder i god jord hos Socialstyrelsen. Begge udsagn står for forfatterens egen regning, ikke lagt i munden på nogen. Samt årets stærkt overdrivende hyperbel. Om et vordende moderskab som et indre 11. september! Petitesser? Javel, men under læsningen måtte jeg flere steder i tanken råbe, om der var en redaktør til stede.

I virkeligheden er det synd for den stundom velskrivende Hancock. Den svære toer er tydeligvis blevet til den alt for hurtige. Med efterspørgsel, bestseller, sommerlæsning og succes som energidrik. Hun takker en masse i sit efterord. Også kære læsere. Hvoraf i hvert fald ni allerede for noget tid siden på deres blogge har stjernebestrøet ’Mercedes-snittet’ som vanvittig spændende, et brag af en krimi og berigende læsning. En anden smag, eller har vi læst den samme sag?