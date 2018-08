Anmelderen: »Jeg nægter at tro på, at det her er noget af det bedste, der kommer ud af russisk litteratur lige nu« Jelena Botjorisjvili beskrives som russisk litteraturs store håb, men hendes første roman på dansk, ’Min fars hoved’, er lige så kunstigt konstrueret, som den i glimt er bevægende.

Bag på Jelena Botjorisjvilis lille roman, ’Min fars hoved’, sammenlignes den georgiansk-russiske journalist og forfatter med Gogol og Bulgakov, og man kan læse, at hun regnes for at være russisk litteraturs store håb. Så har man ikke sagt for lidt.











Jelena Botjorisjvili: Min fars hoved. Oversat af Trine Søndergaard. Forlaget Vandkunsten. 75 sider. 150 kr. Som abonnent får du 15 pct. rabat i Boghallen, på politikenbooks.dkog bogreolen.dk. Læs mere på politiken.dk/plus

Og i så fald må det altså stå en smule sløjt til i det litterære Rusland lige nu. For ’Min fars hoved’ udmærker sig hverken ved sit sprog, sin historie eller noget andet, man lige kan få øje eller øre på.

Romanen er skrevet som ét langt brev fra en far til en søn. Brevet er både en rutevejledning til sønnen, der skal besøge farfarens grav i Georgien, men så kan faren ikke dy sig for at fortælle sønnen om hele farfarens liv. Udmærket ide. Og det er da også i farens henvendelse til sønnen, at bogen er stærkest.

Farens nostalgi, trangen til at fortælle til sønnen skinner godt igennem, ligesom det også er lidt sødt, at han kan finde på rent grafisk at centrere teksten på siderne. Men personerne, der fortælles om, skinner til gengæld ret svagt igennem som rigtige mennesker i skribents stikord – eller som skribenten formulerer det: »En kort roman, ligesom et poem, kun de klareste øjeblikke. En stenogramroman«.

Stilen bliver noget journalistisk i det

Men som poem er romanen bare ikke klar og original nok, ikke temperamentsfuld nok. Og jeg synes også nok, at stilen bliver noget journalistisk i det – »Gorbatjov var en dårlig diktator; under hans ledelse mistede regimet som i forvejen hang i en tynd tråd, fuldstændig sin magt, og diktaturet brød sammen« – når fortælleren beretter fra det kommunistiske Sovjetunionen, samtidig med at der også er små elementer af en mere sorgløs magisk realisme, der vist skal gøre op med den kedelige socialistiske realisme, der var sovjettidens æstetiske norm, og hvor »alle hovedpersonerne skal være som alle andre«.

Men et spørgsmål trænger sig på: Hvorfor vælge at skrive et brev i genren magisk realisme? Det er her, jeg bliver lidt skeptisk over hele romanens konstruktion. Men altså, vi får historien om en bugtalende cirkusprinsesse (sønnens farmor) og en taleskriver (sønnens farfar), der senere mister sit hoved (deraf romanens titel) og får det begravet på toppen af et bjerg, og som sønnen altså nu valfarter fra Canada til Georgien for at besøge.

Uinteressant plot og sprog

Plotmæssigt er det svært at holde sig interesseret bogen igennem, og jeg falder heller ikke bagover af benovelse over sætningerne og sproget: »Mor sad på stolen næsten uden at røre sig og uden at hæve stemmen, og far løb rundt om hende som om han var bange for at komme tæt på, og råbte af al kraft så det var lige før bjergene skælvede«. Bjergene skælvede?

Et sted er der en sjov tanke, der også godt kunne være en poetik. Da de skulle sende telegrammer i Sovjet, var der ikke råd til for meget fyld, for eksempel forholdsord, fordi man skulle betale for hvert ord. Og hvor ville man egentlig ønske, at flere forfattere ville skrive, som om de skulle betale for hvert ord!

Og hvor ville man egentlig ønske, at flere forfattere ville skrive, som om de skulle betale for hvert ord!

Og måske er det også derfor, at romanen har det med at fortælle i enkle hovedsætninger:

»Han fortalte ikke nogen om sit arbejde. Nogle gange fortalte han mig noget. Måske var jeg også hans bedste ven. Engang tingede han til mig og bad mig om at komme forbi. Far havde lavet en fejl«. Osv.

Nej, jeg nægter at tro på, at det her er noget af det bedste, der kommer ud af russisk litteratur lige nu. Det må vi ved lejlighed lige få kigget nærmere på.