Knud Sørensen leverer fine digte om snart at skulle forlade verden Knud Sørensen går hverken flæbende eller rasende hen mod det store mørke i digtsamlingen 'Inden så længe'.

Der er en talemåde, vi bruger, når vores forældre dør: Nu er det mig, der sidder yderst på bænken. Dér har den 90-årige Knud Sørensen siddet længe. Nu rejser han sig fra den alleryderste ende af møblementet og går de sidste, inspicerende skridt i terrænet.

Om lidt skal de skilles, ordene og han. Ordene vil gå deres egne veje, hen til andre tastaturer. »Lad os sammen ønske os lykke/ på hver vores rejse«.

Men endnu lever de fint sammen, ordene og den aldrende digter. Det bliver tilsyneladende lettere at se sig selv udefra, med andres øjne. Endda med en hunds. På sin morgentur møder digteren hunde, »der er ude at lufte/ deres menneske«. De taler sammen, de to mennesker, men »nu og da sender en hund/ et vredt bjæf i min retning/ hunde/ kan åbenbart ikke lide/ et fritgående menneske«.











Knud Sørensen: Inden så længe. Digte Gyldendal, 56 sider, 150 kroner.

Fritgående menneske, det er jo det, han er, Knud Sørensen, fri af ismer og litterære bevægelser. Han passerer steder, han kender fra før, men ser dem med andre øjne. Kører forbi et hus: »måske/ var jeg ham/ der engang sad ved vinduet/ derinde/ og så min bil/ køre forbi«. Han møder en mand, der siger, han leder efter paradis. Så bliver de to til en:

»Jeg rystede lidt på hans hoved«, og den ene belærer den anden om, at paradis, det er jo netop det, de kommer fra.

Solnedgangen er en af poesiens klassiske scener. Sørensen udvider den. Mens de sidste stråler slår smut over bølgerne, observerer han, at en bunker fra krigens tid er skyllet fri for sand og »bringer en smule historie/ ind i billedet«. Mens børn leger inde i bunkerens mørke og »tror vel stadig/ at verden derude er lysfyldt«. Fortid og fremtid observerer med den gamle landinspektør, mens solen går ned.

Man kan flæbe over, at man snart skal væk. Eller man kan rase, som Dylan Thomas krævede af sin far. Knud Sørensen går hverken flæbende eller rasende hen mod det store mørke. I disse veloplagte sidste ord inspicerer han og bliver ved med at inspicere, som han har gjort, når han var bedst.

Hele tiden med en tydelig bevidsthed om vigtigheden af at finde det rigtige ord. Jeg tænker, altså er jeg, ræsonnerede Descartes, da han skulle definere essensen af det menneskelige liv. Poeten Sørensen erstatter evnen til at tænke med evnen til at observere og huske: »Jeg var/ altså er jeg«.

Det er han i den grad, stadigvæk.