De vil cykle med håret flagrende 'a la København': Nye nordiske tegneserier rummer humorisk, men ujævnt skandinavisk hverdagsdrama Tegneserierne er alle en slags socialrealistisk skildring af livet i en velfærdsstat, men uden at der nødvendigvis er tale om decideret samfundskritik.

Selvmord, anoreksi, alkoholisme, klamydia, voksenlivspræstationsangst og småbørnsforældre i krise.

Tre nye tegneserier fra Norge og Sverige fortæller levende og humoristisk – men ujævnt – om privatliv og hverdagsdrama i moderne velfærdssamfund.

Inga H. Sætre: Det finnes en død etter livet. No Comprendo Press, 112 sider, NOK 260,- hos forlaget

Harry Anderson: Det förlorade paradiset. Kartago Förlag, 144 sider, SEK 179,- hos forlaget.

Ane Barstad Solvang: Frykt & medlidenhet. No Comprendo Press, 120 sider, NOK 280,- hos forlaget.

To veninder snakker om deres irriterende børn, der tvinger dem til at køre med cykelhjelm. En ung pige møder sine gamle venner og konfronteres med en venindes anoreksi og spontane abort. En ung mand kæmper sig ud af alkoholisme og forsøger at hjælpe sin selvmordstruede ven.

Norske Inga H. Sætre og Ane Barstad Solvang og svenske Harry Anderson er alle aktuelle med bøger om moderne mennesker med universelle problemer.

Sætre, Solvang og Anderson fortæller som mange andre skandinaviske serieskabere om livet i velfærdssamfundet.

Herhjemme fortæller f.eks. Halfdan Piskets 'Dansker-trilogi' og Johan F. Krarups 'Styrelsen' begge om velfærdsstatens systemer og systemfejl, mens svenske tegnere som Anneli Furmark og Daria Bogdanska med 'Wage Slaves' har udgivet bøger om outsidere – fra 70'er-kommunister til polske indvandrere – i et samfund, der konstant presses af, at der skal være plads til alle.

I Norge bruger Flu Hartbergs suveræne end of the world-satire 'Moderator' fra 2016 en islamistisk invasion til at udstille højredrejning og racisme såvel som politisk korrekthed i en humoristisk kraftpræstation, mens både Inga H. Sætres 'Fallteknikk' fra 2011 og Anders N. Kvammens 'Ungdomsskolen fra 2016 vandt den prestigefulde Bragepris for deres skildringer af svært ungdomsliv.

Inga H. Sætres aktuelle bog, 'Det finnes en død etter livet', vender håbet på hovedet i en serie løsrevne situationer, hvor to voksne veninder snakker om livet (eller, altså, døden) efter de har fået børn.

De drømmer om at cykle med håret flagrende 'a la København' og skuler til dem, der taktløst viser overskud i hverdagen.

Hun er en virtuost sjusket tegner, der får noget gennemtrængende præcist ud af noget løshåndet skitseværk.

Desværre får hendes pointer – nogle snerper endda hen ad jokes – ofte for lang line, og slagkraften løber af dem. Hvis et par replikker – måske endda et par ruder – var kappet af, ville flere af situationerne have haft en skarpere komisk kant og en mere gennemtrængende satire.

Men bogen er alligevel præget af en smittende morskab – som om Sætre har 'storkost' sig med at lave den. Og en slags selvironisk skadefryd ved at udlevere sine figurer (og dermed sig selv, forstås) med et motto, der findes cirka halvvejs inde i bogen: 'Du er en av oss, om du vil eller ei'.

I den barnlige stil gemmer der sig også en ømhed og følsomhed, som også genfindes i manuskriptets ærlige og inkluderende tone

Samme valgsprog kunne også gælde for både Harry Anderson og Ane Barstad Solvang.

I 'Det förlorade paradiset' begynder det at køre for unge Harry. Han fejrer et år som ædru alkoholiker, bliver forelsket og udforsker sin kreativitet på kunstskole i Stockholm. En dag begynder vennen Pål at få det dårligt, men på toppen af sit nye liv indser Harry ikke alvoren, før det er for sent.