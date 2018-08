Fem hjerter: Her er en fremragende bog, som enhver med interesse i film bør læse Robert Bresson hører til blandt de mest radikale filmskabere i historien. Hans tanker og film har været store bidrag til filmkunstens formsprog, og nu findes hans fremragende dagbogsnotater i dansk oversættelse.

Grav dybt på stedet«, lyder et fragment i filminstruktøren Robert Bressons (1907-99) ’Noter om kinematografen’ fra 1975, der nu, tak filmgud, endelig findes på dansk. Et andet sted skriver han: »Jeg drømte, at min film gradvist skabte sig selv under blikket som et evigt vådt malerlærred«.

Robert Bresson: Noter om kinematografen. Oversat af Emil Leth Meilvang. Antipyrine. 158 sider. 160 kr.

Noterne er skrevet som dagbogsnotater over 24 år i en periode, hvor franske Bresson instruerede 9 af sine i alt 14 film, hvoraf nok ikke en eneste titel i dag ville vække genklang uden for (endda ældre) filmkredse. Det, til trods for at Jean-Luc Godard engang har beskrevet ham som »fransk film, ligesom Dostojevskij er den russiske roman og Mozart tysk musik«.

Hvis en god ven spurgte, om han måtte låne en film til weekenden, så ville Bresson da heller ikke være det første, jeg stak ham i hånden. Jeg ville derimod bede ham vende tilbage efter lidt langsomhedstræning med langt mere tilgængelige (sic!) filmslægtninge som Andrej Tarkovskij, Michelangelo Antonioni og Béla Tarr.

Filmisk langsommelighed, ja, lad os sige kedsommelighed, får ikke mange likes nu om dage – og en filmkunst, der tydeligt beskæftiger sig med form eller blot antydningen af selvreflekterende formsprog, har siden årtusindskiftet mest af alt været genstand for latterliggørelse. I sin samtid blev Bresson også beskyldt for at være kold, distanceret og ude på at irritere sit publikum – og selv om dette godt kan være sandt, så er det også sandt, hvad Susan Sontag skriver i et essay om Bresson (der er trykt med oversættelsen): »Bressons ’fiaskoer’ er mere værd end de fleste instruktørers succeser« – dermed ment, at de er større bidrag til filmkunstens formsprog.

Kinematografien

Hvem er den store filmskaber, som ingen almindelige mennesker kender, og som kun få ud over kritikere og andre filmskabere kan lide? Han var en tidligere filosofistuderende kunstmaler, der påbegyndte sin første fuldlængdefilm, ’Syndens engle’, efter at han i 1941 vendte hjem til Paris efter halvandet år i en tysk fangelejr. Han kastede sig intenst over filmkunsten – eller kinematografien, som han selv yndede at sige.

Blå bog: Robert Bresson Fransk filminstruktør (1907-99), der spillefilmsdebuterede i 1943 med ’Les Anges du péché (da. ’Syndens engle’). Har vundet priser på de tre store filmfestivaler i Berlin, Venedig og i Cannes, senest Guldpalmen i 1983 for 'L'Argent', der blev han sidste film. Modtog i 1994 en ærespris ved European Film Awards.

Og han gjorde det ikke »for at illustrere en tese eller for at fremvise mænd og kvinder begrænset til deres ydre aspekt, men for at opdage det stof, de er lavet af. At nå ’hjertets hjerte’, der hverken lader sig gribe i poesien, filosofien eller dramaturgien«, som det lyder i et notat.

Han havde en klar vision om at udvikle filmen som et kunstnerisk sprog af levende billeder og lyd frigjort fra andre kunstarter. Han skrællede alt unødvendigt væk med en radikal disciplin. Ethvert bånd til teatret blev skåret over. Og det samme gjaldt fotografiet og musikken. I en Bresson-film er der principielt ingen kendte skuespillere, der er ingen teknisk overdådige kamerabevægelser og ingen baggrunds- eller stemningssættende musik. Der er en valgt vinkel på en fortælling, der knap nok udspiller sig, men fortælles med blikket.

En mands flugt ud af en bil i ’En dødsdømt flygter’, er en hånd, der åbner en dør; en ridderturnering i ’Lancelot du Lac’ er mest hestenes ben og græs. Bresson ønsker ikke at vise det hele: Der er ingen såkaldt god historie, intet ekspressionistisk skuespil, ingen spændingsopbygning, intet plot, der forløses. Hvor det klassiske drama mest er ydre konflikter, interesserer Bresson sig for de indre. Men der er sparet på alt for at opnå noget højere. For med blikket at tale om sjælen. Om indespærring (et tilbagevendende tema) og frihed.