5 hjerter: Guadalupe Nettel mestrer at synliggøre følelsen af 'udenforhed', som førstegenerationsbørn kun kender alt for godt

Født i en forkert krop

Guadalupe Nettel er en mester i at synliggøre barnets magtesløse perspektiv. Et barn, der bliver endnu mere magtesløst ved nu at være et migrantbarn. Alt, det, der ikke længere er givet, den endnu større ’udenforhed’, som vi førstegenerationsbørn kun kender alt for godt, og som gør, at vi ikke har andet hjemland end vores egne kroppe – kroppen bliver det eneste, man kan stole på.

Hvor svært må det så ikke være at være født i en krop, der fra starten bliver set som lettere defekt. Nettel har det med sin krop, som var hun en Kafkas Gregor Samsa, blot født i en forkert krop fra starten. Hendes rejse gennem livet og gennem denne fine roman handler om at tage bolig i sin krop, uanset hvordan den er, og at vokse med den. Og at tage kakerlakkens hårdførhed til sig.

Nettel, der i hjemlandet blev kendt for sin gotiske roman ’El huésped’ fra 2006, der har fået den peruanske forfatter Santiago Roncacgliolo til at rose hende som en gothic girl, har et særligt talent for at skrive på flere planer, hvor det uhyggelige altid er til stede. ’I Kroppen jeg blev født’ er barnets naive og uskyldige stemme katalysator for alvorlige og mørke emner som migration, politisk forfølgelse og den konstante mislyd i tilværelsen, der altid følger de fordrevne. Nu skal vi bare tælle ned til, at ’El huésped’ og den prisvindende ’Después del invierno’ også bliver oversat til dansk.

Guadalupe Nettel kan ses på Louisiana Literature, der finder sted 23.-26. august.