Psykologi-tintet krimi starter med en skrigende kvinde og ender lidt for fantastisk





På vej hjem til sit sommerhus i Røsnæs kører en bilist næsten ind i en kvinde, som vakler skrigende midt ude på kørebanen i nattens mørke.

Scenen minder med terror og uhygge om den fantastiske begyndelse på film noir-klassikeren ’Kiss Me Deadly’.

Vor rare mand tager hende imidlertid med til huset, men må snart sande, at han ikke kan få kontakt med hende, og ringer efter hjælp.

Hun er med blod på tøjet og traumer i sindet ude af stand til at kommunikere, og kun langsomt finder politiet ud af, hvem den mystiske midaldrende kvinde er.











Titlen ’A.R.’ med de to bogstaver, begynder at give mening, men åbner også for flere mord.

Politiet her er igen politiassistent og psykoterapeut Morten Krag i forfatteren Steen Harvigs syvende bog om denne sympatiske normaldansker og middelklassemand med hustru og barn.

Harvigs force er igen at skildre Danmark netop nu i de realistiske ord og folder. som man forbinder med dengang, Anders Bodelsen skrev krimier.

Tintet af psykologi og tematiseret omkring magtmennesker, gerne mænd, som misbruger deres omgivelser, gerne kvinder.

Denne gang handler Harvigs virkelighed om arkitekternes verden. Kvinden fra vejen viser sig at være en velbjerget en af slagsen, som just er i færd med et større projekt for Nordea.

Men der er flere arkitekttegnede ugler i den funktionalistiske mose.

Hun har en speget fortid. Måske noget halløj med en berømt professor fra akademiet, som går sin fatalt sidste tur ned til søen i nærheden af professorboligen.

Slutningen er lidt snyderi, spændende makaber, men i mine øjne i hvert fald kanske lidt for fantastisk

Steen Harvig skriver i modsætning til mange af sine krimikolleger i et stilistisk klart og sobert sprog, som aldrig leger med tidens forslidte og fremmede klicheer a la fuck og nice. Bodelsens form for realisme er nævnt.

Men i bogens interview med arkitektkvinden minder hans prosa med sin falske objektivitet og naive satire om dengang, gamle Scherfig hudflettede borgerskabets diskrete charme og gedulgte laster.

Det er gutterne på stationen, Morten og hans spøjse ven Carl med rakkerglassene, samt andre brave strissere, som er de sunde ankermænd m/k. I et univers, som bag sit skin af kreativitet under venstreorienterede PH-lamper på tegnestuer lever i en konstant konkurrenceverden, som mere ligner kapitalisme end kulturradikalisme.

