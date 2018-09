Søren Ryge hadede denne succesforfatters første bog. Nummer 2 er desværre cirka lige så god, det vil sige dårlig

Maja Lundes anden roman kan vel beskrives som en blanding af filmen ’Children of Men’, Cormac McCarthys roman ’The Road’ og så i genremæssig forstand Charlotte Weitzes fantastiske klimakriseroman ’Den afskyelige’. Bortset fra at en sådan sammenligning yder romanen, altså ’Blå’, alt for meget retfærdighed, for god, hverken rigtig god eller bare lidt god, er den ikke, nej, skriver anmelder Mikkel Krause Frantzen.