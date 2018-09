Den hemmelige succesforfatter må nøjes med tre hjerter: Elena Ferrante gemmer sig stadig bag ordene

Det mente vi

Ferrantes bøger

Sophie Engberg Sonne har tidligere anmeldt Elena Ferrantes øvrige bøger på dansk og vurderet dem således:

Min geniale veninde(anmeldt 24. feb. 2014): 5 hjerter (»Vidunderligt detaljeret skildring af Napoli i efterkrigstiden og en skabelsesberetning fra et land, hvor ord dræber«)

Historien om et nyt navn(16. nov. 2014): 5 hjerter (»Ferrante formår at skildre ungdommens flammende følelsesliv så intenst og smittende, at man rives med«)

Dem der flygter og dem der bliver(10. maj 2015): 6 hjerter (»Hvem end hun er, denne Ferrante, så flytter hendes romaner sin læser, som kun sand fortællekunst kan«)

Det forsvundne barn(31. marts 2016): 6 hjerter (»En både tilfredsstillende og rystende slutning på Elena Ferrantes Napoli-kvartet«)

Dukken der blev væk (23. sep. 2016): 5 hjerter (»Man på en gang frydes over rigdommen i et gennemsnitligt kvindeliv og knuses under den næsten skizofrene tilværelse, kvindelivet også kan være«)

Besværende kærlighed(28. marts 2017): 5 hjerter (»Det føles som at nå til selve urfortællingen, når man får Ferrantes romandebut (...) i hænderne; her er selve skabelsesberetningen om den kvindelige figur, der som variationer over et tema går igen hos Ferrante«9

Vis mere