Dansk astrofysiker udgiver tegneserie om nobelprismodtageren Marie Curie Danmarks første professor i offentlighedens forståelse for videnskaben, astrofysikeren Anja C. Andersen, skal bygge bro mellem befolkningen og naturvidenskaben. Og det kan man blandt andet gøre med en tegneserie om verdens første kvindelige nobelprismodtager, Marie Curie. Tegneserien udkom i torsdags.

FOR ABONNENTER

Kun få mennesker i verdenshistorien kan bryste sig af at have været den første til så mange ting som Marie Curie. Den polskfødte franske fysiker og kemiker var i 1903 den første kvinde, der modtog en nobelpris. 8 år senere blev hun den første i verden til at modtage nobelpris nummer 2. Den dag i dag er hun stadig den eneste kvinde, som to gange har fået den prestigefulde pris, og stadig har ingen andre end Marie Curie formået det inden for to forskellige videnskaber, fysik og kemi. Før Marie Curie i 1934 døde som 66-årig, nåede hun også at blive den første kvindelige professor ved det prestigefulde parisiske universitet Sorbonne, ligesom hun var den første kvinde, der blev optaget som medlem i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.