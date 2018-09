Hold ud, for Carsten Jensens nye bog har masser af godbidder undervejs Carsten Jensens nye bog er ujævn og tung – men også tankevækkende og begavet.

FOR ABONNENTER

Man kan beskylde Carsten Jensen for mange ting, men ikke for at lefle for læserne. Det gør han heller ikke i sin nye bog. Den er ganske vist ret kort, men føles både tung og lang at komme igennem.