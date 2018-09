Merete Pryds Helle kaster et kritisk og reddende lys over drømmen om familieliv i parcelhuset Ligesom den store succesroman 'Folkets skønhed' er 'Vi kunne alt' skrevet på forfatterens erindringsstof, og den utvivlsomt finde mange begejstrede læsere.

Der er en solsort på omslaget til Merete Pryds Helles nye roman, og solsorten er et ledemotiv i teksten.

Solsorten fløjter som indbegrebet af dansk haveidyl i det nybyggede parcelhuskvarter, hvor hovedpersonen, Merle, vokser op i 70’erne, men der hviler en anden sørgmodighed over de »solsortevinger«, der lægger sig om Merles kinder: det glatte, sorte hår, som hun har arvet fra sin grønlandske mor, Ane. »Why you wanna fly blackbird/ you ain’t ever gonna fly«, synger Nina Simone, mens Merles kvartalsdranker-far, Erling, og hans nye dame Lola danser rundt mellem tomme og halvtømte whiskyflasker i stuen, og Ane ligger på plejehjem, bukket under for den sygdom, der fra begyndelsen af romanen har fået hende til at hyle af smerter om natten og rase i selvynk om dagen.











Boganmeldelse Merete Pryds Helle: Vi kunne alt. Lindhardt og Ringhof. 352 sider, 299,95 kroner. Udkommer i dag, fredag.

Da Merle i niende klasse er til reception på Niels Bohr Institutet, får hun en berømt fysikers autograf på en serviet, hvor han desuden tegner »en fuldstændig hjælpeløs solsort«. Men historien om Merle er historien om en selvhjulpen solsort, der kommer op at flyve; fysikerens autograf bliver et varsel om den fremtid som astrofysiker, som romanen fra starten lægger kim til ved at lade os bevidne hendes passion for tal, natteskyer og stjernevrimlen.

Solsorten er på den ene side parcel-idyllens emblem, på den anden side repræsentant for de mareridtsfugle, der flakser omkring Merle, med direkte reference til Hitchcocks ’Fuglene’, og på den tredje side et billede på Merle selv og hendes livskraft på trods. Der er noget smukt ved metaforen »solsortevinger«, der lader den mødrene arv ligge om hendes ansigt som en sort skygge, men også som en slags beskyttelse og potentiel flyve-evne.

Noget, der kan bortjage den »mørkefugl«, som ruger over Merle, er mad. »Det var så rart at sidde der med dem og spise koteletter og kartofler og brun sovs, at mørkefuglen fløj væk«, står der, da Merle sidder hjemme hos sin farmor og farfar, Gerda og Harry. Da Merle er på sygeophold hos Gerda og Harry med dårlig ryg, forkæler Gerda hende med guldbarrer og Mariekiks. Trøsten fra maden (sildemaddernes fedt, som sætter sig bag tænderne, øllebrøden, der vugger som et brunt og trygt skib i maven) er et gennemgående tema for Merle, mens hendes søster Klara bliver magrere og magrere og får hår på kroppen.

Gerdas og Harrys rækkehus i Tingbjerg bliver den lyse og lette folkekomedie-version af det mere tragikomiske parcelhus i Værløse. Der bliver også drukket tæt i Tingbjerg, Gerda nipper gin og tonic fra morgenstunden, men humøret holdes højt, og bag de rappe og skrappe replikker, som flyver gennem luften, findes et vist mål af omsorg. Hvis proletarblodet er blevet til småborgerlig sump i Merles fars årer, er det blevet til hønsestrik og kapitalismekritik hos faster Lis.

Et andet ledemotiv i romanen er Syvstjernen. Merle går på Syvstjerneskolen i Værløse, og hendes fysiklærer, fru Mikkelsen, arrangerer med stor iver en stjerne-observation fra skolens tag. Igen trækker Pryds Helle en aspiration frem af forstadens elendighed; Syvstjerneskolen er et helvede for Merle, der mobbes på det forfærdeligste, men den bærer altså i sit navn en aspiration mod stjernerne, sådan som de nybyggede parcelforstæder i det hele taget bar på drømme om et nyt og bedre liv.