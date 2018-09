Svend Brinkmann kæmper frustreret: »Hvordan skal man dog finde hoved og hale i denne bog?« Peter Elsass har skrevet en til tider sjov, men kaotisk bog om frygt, helte og meget mere.

FOR ABONNENTER

Peter Elsass er for psykologien, hvad Rane Willerslev er for antropologien: en globetrotter, opdagelsesrejsende og anderledes tænkende forsker, der sætter sig selv i spil, når de forskellige fænomener skal undersøges. Elsass tilhører dog en ældre generation end Willerslev – han er 71 år – men har ikke været mindre tilbøjelig til at opsøge eventyret, bl.a. i en hule i Indien, hvor Elsass isolerede sig for at studere ensomhed; i Sydamerika, hvor han besøgte Jonestown, 10 dage før mere end 900 medlemmer af Folkets Tempel – en sekt og politisk bevægelse – begik masseselvmord eller blev dræbt; og i det tidligere Jugoslavien, hvor han søgte at hjælpe mennesker, der var traumatiseret af borgerkrig.