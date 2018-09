Fem hjerter til bog om Bjørn Wiinblad: Sympatisk biografi husker det travle solskinsmenneskes fejl, forfængelighed og nervøse følsomhed

Men faktum er, at nok havde han store kunder over det meste af verden, fra USA over Persien til Japan, men nogen god forretningsmand var han ikke. Nogen formue efterlod han sig ikke, men nok et produktionsapparat og en stribe loyale medarbejdere, som ikke måtte være medlemmer af en fagforening. Hvad skulle de det for? For de var jo som medlemmer af hans familie, og det var meget bedre. Hvad han gjorde, gjorde han for udfoldelsens skyld, ikke for pengenes.

Harmoni overalt

Heidi Lauras tekst løfter læseren af sted som på vinger. Man har det umiddelbare indtryk, at hun har lige så nemt ved at skrive som enhver læser har ved at læse det, hun skriver. Og hun har skrevet meget. Men trods mængden underkaster hun ikke Wiinblads stil nogen kritisk kulegravende analyse. For det, der er så overfladisk harmonisk i alt, hvad han skaber – uanset hvor han gør det – og med hvad, er også forklaringen på stilens folkelige gennemslagskraft.

Kun pletvis mærker man på sproget, at forfatteren er formidler på en avis og ikke forsker på et universitet. »Vupti, Wiinblads streg er moderne igen. Myldrende dekorationer og høj bølgegang i linjeføringen er the shit« (side 249) er bestemt ikke kunsthistorisk jargon. Men det er ikke det samme, som at forfatteren ikke kender sin kunst- og designhistorie. Samt sin kultur- og mentalitetshistorie. Heidi Laura kommer vidt omkring i en god bog, hvis tekst havde været endnu bedre, hvis den var blevet strammet op. Den plads, der dermed var vundet, kunne så passende have været brugt til en bibliografi (bogliste) og et mere udførligt register. For her optræder langtfra alle de navne, der nævnes.