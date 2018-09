Fem hjerter: Spektakulær mammutbog tager på overbevisende vis træernes parti 'Træmusset' er et magnum opus om træer med forgreninger til poesi, fotografier og essays

Jeg havde det, man kalder en aktiv weekend, i ugen der gik. Lørdag klimademonstration. Søndag udstilling på Arken, Vincent van Gogh. I begge tilfælde var det umuligt for mig at få C.Y. Frostholms nye lange og enestående bog, ’Træmuseet’,ud af hovedet. Hvorfor? Fordi det var, som om den havde fået mig til at se verden en smule på ny. Så kunne jeg pludselig se fyrretræernes violet-rosa stammer, som den hollandske kunstner malede, ligesom demonstrationen også gav en smule mere mening set fra træernes perspektiv.

C.Y. Frostholm: Træmuseet Forlaget Politisk Revy, 568 sider, 300 kroner. Udkommet 14.9.

For ’Træmuseet’ handler, som titlen indikerer, om træer. Over 500 sider om træer, inklusive talrige s-h-fotografier taget af forfatteren (som ikke længere underskriver sig med sit fulde navn, Christian Yde Frostholm): cedertræ i Lissabon, rødtræ i Californien, kastanjetræ og kongeeg i Danmark. Figentræ, mammuttræ, børstekoglefyr. Sumpcypres. De største og de ældste træer og de mest undseelige træer. Men, som der står et sted, hvordan beskriver man egentlig et træ? »Man siger det er skulpturelt. Monumentalt. Som et kunstværk. Gammelt og kroget. Som et menneske. Man har ikke noget sprog for træer, som kommer fra træerne«.

Så fragmenteret og alligevel så samlet

Menneskenes sprog kan dog også gøre det, og C.Y. Frostholm er mere end opgaven voksen i sin genreløse bog, som vel bedst beskrives som et miks af essay, digt, naturhistorie, fotobog, erindring, rejseskildring, poetisk pseudoafhandling (der er litteraturliste bagerst).

Hvad litterær metode angår, minder værket om Sebald med sin blanding af tekster og fotografier, vandring og erindring og om George Perec med sin hyperopmærksomhed rettet mod det hverdagslige og det, Perec døbte det infraordinære. »Hver lille ting er en hændelse«, som der meget poetisk står et sted.

Walter Benjamin kunne også nævnes i forhold til bogens montageagtige citater og fragmenter, hvilket bogen da også selv gør. Ellers går forfatteren og fotografen konkret i fodsporene på den portugisiske digter Fernando Pessoa (ham med alle heteronymerne) og den franske ditto Francis Ponge. Han rejser til Lissabon og kigger på træer, han rejser til Frankrig og kigger på træer. Og læser Pessoa og Ponge, så man får en ustyrlig lyst til (igen) at læse disse digtere selv (kan vi ikke få en Ponge-oversættelse, please?). Og så skriver han selvsagt også, mens han står eller sidder eller går og kigger på træer. Han skriver faktisk i et omfang, som er nyt for forfatterskabet. Tidligere har det nemlig mest været præget af mindre udgivelser, små bøger, men ’Træmuseet’er et regulært magnum opus og skal hyldes som sådant.