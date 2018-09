Søren Ryge forudser: Bogen om Egtvedpigen får et langt og fortjent ophold på bestsellerlisterne Som en spændingsforfatter skriver arkæologen Karin Margarita Frei om, hvordan hun med en ny metode finder ud, at det danske oldtidsfund slet ikke var fra Danmark.

Egentlig kan bogens plot skæres ned til en side, som de fleste endda kender i forvejen: at man ved hjælp af avanceret teknik har fundet ud af, at Egtvedpigen, noget af det mest danske, vi kender, stammer fra ... langt fra Danmark. At hun sit korte liv til trods har rejst lige så langt, som når vi tager på weekendferie i vore dage. Op og ned igennem Europa. Til fods eller sejlende på floderne. For 3.300 år siden. Den nyhed gik verden rundt for et par år siden, og nu får hun 250 sider i en fin bog, som jeg læste i ét hug – også de sider, som jeg ikke fattede en brik af.