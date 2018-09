Du har formentlig aldrig hørt om denne bog, som medierne har ignoreret: Agathe måtte til udlandet for at blive kendt

Verden er fuld af historier, hvor alt går ad helvede til. Indimellem kommer der en historie, som i begyndelsen til forveksling ligner skabelonen til en fiasko, men undervejs forvandler sig til noget, der minder om et eventyr.

Historien om Anne Cathrine Bomanns lille roman ’Agathe’ tilhører den sidste kategori.

Hvis ikke du har hørt om ’Agathe’, skal du ikke være flov. De fleste danskere har aldrig hørt om bogen. De store medier har ikke anmeldt romanen, som udkom sidste år.

’Agathe’ udkom på det lille forlag Brændpunkt, og det var egentlig ikke, fordi det var Anne Cathrine Bomanns førstevalg. Det skyldtes mere, at hun havde prøvet alle de andre. Hun husker det ikke helt, men hun er ret sikker på, at hun tæppebombede branchen. L&R, Gyldendal, Politiken, Rosinante, you name them.

Tak, men nej tak. Selv om nogle af afslagene var flinke.

Det var udelukkelsesmetoden, der sendte hende til det lille forlag Brændpunkt, som heller ikke hun havde hørt om før. Hun var ikke engang sikker på, om det var en god idé at få bogen udgivet på forlaget, for hun måtte selv stille med 12.500 kr. for at få bogen ud. Men ud skulle den.

Ikke for det, hun var også selv blevet i tvivl efter de mange afslag. Var den nu så god, som hun selv syntes? Og var det et godt tegn, at hun selv måtte punge ud for at få den udgivet?

Anne Cathrine Bomann havde skrevet på bogen i tre år. Som yngre skrev hun digte. For længe siden søgte hun ind på Forfatterskolen, men fik som så mange andre afslag. I stedet blev hun uddannet psykolog. Det valg fortryder hun ikke i dag, og man kan se det afspejlet i ’Agathe’.

Romanen handler om en psykiater, som bare venter på at kunne holde op. Han er på vej til at afslutte behandlingen af sine sidste patienter. En ung kvinde møder imidlertid op og insisterer på, at han skal tage hende i terapi. Fortællingen om ’Agathe’ bliver til en historie om ensomhed, kærlighed og den meningsløshed, der kan brede sig, når man ikke for alvor er engageret i sit eget liv.

Målrettet som en professionel atlet

Historien om psykiateren var stramt fortalt. 112 sider. Da de store medier ikke bed på, bearbejdede Anne Cathrine Bomann den voksende skare af bogbloggere, som også viste interesse. Bloggeren Maria Johansen, der skriver under navnet ’Book me up, Scotty’ var sikker på, at romanen ville have fået stor omtale, hvis den var udkommet på et af de store forlag. Ja, klassikerstatus, intet mindre. Andre bloggere var lige så begejstrede. Flere nævnte, at de kunne se, forfatteren med sin stramme fortællestil var begyndt med at skrive digte.

Lige lidt hjalp det. Bogen var stadig noget nær usynlig i den store offentlighed. Under en længere orlov, hvor hun boede i Amsterdam, begyndte Anne Cathrine Bomann alligevel at blive utålmodig. Hvorfor skete der ingenting? Kunne en litterær agent ikke gøre noget? I dag ved hun ikke helt, hvad der fik hende på ideen, for hvem kontakter en litterær agent, hvis forlagene har sagt nej, og medierne ikke har opdaget bogen? Her var responsen fra bloggerne vigtig.

Selv tænker hun, at hun ganske vist besidder en vis ydmyghed, men at hun også er en type, der går helt til grænsen for at afprøve de muligheder, der måtte findes. Hun siger det ikke selv, men det kan have noget at gøre med hendes fortid som sportsudøver på eliteplan. Flere gange danmarksmester i bordtennis og landsholdsspiller.

Det var under opholdet i Amsterdam, hun faldt over Grand Agency i Stockholm. Hun sendte sin roman til den litterære agent Jenni Brunn, der faldt for bogen. Det er efterhånden et år siden. Brunn kunne se muligheder i ’Agathe’, men hverken hun eller forfatteren havde forestillet sig, at interessen ude i verden ville være så stor.

Uforstående overfor populariteten

I dag er ’Agathe’ solgt til udgivelse i 17 lande, senest Frankrig, Canada og Kina. Flere amerikanske forlag har vist interesse for bogen. Romanen kommer først ud i Holland i november, og derefter følger Tyskland til januar.