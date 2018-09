Smuk og tankevækkende bog beretter om den ene dronning af tegneland. Nu mangler vi bare en bog om den anden

I en årrække producerede de to en række historier om to hunde og en kat – ’De tre’ – der viser alle former for menneskelig adfærd: gevaldig grådighed, dyb dumhed, splat, vold og pædofili, for blot at nævne nogle. Den var aldrig gået i Sverige, men her i landet blev ’De tre’ bare kult. (Og er netop genudgivet i et stort flot bind).

Nu er det slut. Der er ikke flere tabuer og tæer at træde på. Så Gunnar Jakobsens bog kommer til tiden. Og samtidig med oplistningen af værker og oversættelser følger en gavebod af billeder, som viser Dorte Karrebæks talent i fuldt flor. Hendes valsende drømmende billeder, fulde af nuancer i farve og forståelse, med et mylder af humor og blink i øjet og med en utrættelig søgen efter et svæv i frihed. Tegnerens største evne er måske, at hun kan skabe symmetri og balance i et tilsyneladende kaos. Du tror, at verden vælter, men Dorte Karrebæk har snor i den.