Et liv med borderline: 'Hungerhjerte' beskriver fremragende sorgen og smerten over at have mistet selvbeherskelsen Karen Fastrup skriver om sindssygdom, så man kan mærke det på egen krop. Men især skriver hun om at være menneske, og det gør hun fremragende.

Bogen begynder, da det er allerværst. Den aften, da Karen kort efter ankomsten til den psykiatriske akutmodtagelse løber nøgen ud på Ballerup Boulevard, bange, forvirret og vred. Hun kan ikke huske, hvad der har ledt frem til indlæggelsen, hun føler sig som »en hvinende kugle i hovedhøjde«, hun kan ikke trække vejret, og hun kan ikke længere holde sit indre vilddyr i ave under den udspændte hinde.