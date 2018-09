Forfatter skriver letflydende og tyngdefuld feministisk prosa: Hvad kan få en smuk ung kvinde, der har penge nok, til at ville sove i et år? Otessa Moshfegh er et af de nye store navne i amerikansk litteratur. Hendes anden roman handler om søvn og kommer flot i mål.

I disse år vrimler skønlitteraturen med historier om sindstilstande af typen, som findes i den efterhånden tykke bog med anerkendte psykiske diagnoser. Men hvad fejler fortælleren, den smukke unge kvinde, som beslutter sig til at sove i et år? Hun er veluddannet, har penge nok efter forældrenes tidlige død, bor på Upper East Side på Manhattan, kalder sig selv ’hot shit’, men vælger alligevel at gå i hi. Hvorfor?

Boganmeldelse









Otessa Moshfegh: My year of rest and relaxation. Penguin Press. 289 sider. 15,60 dollars på Amazon

Det svar får man heldigvis ikke i Otessa Moshfeghs opfølger til gennembrudsromanen, ’Eileen’, der kom i 2016, eller gør man? Fortælleren holder op med at bruge voks og blegemiddel, børster ikke sit hår, tager kun bad engang om ugen, fylder sig med piller og tilbringer så det meste af tiden med at crashe inde på sengen. Når hun vågner – nogle gange er der gået flere dage – går hun ned og henter ’arbejderklassekaffe’ hos egypterne på hjørnet. Bagefter ser hun dårlige film på vhs, hun elsker Whoopi Goldberg, tager piller igen, og så går hun i seng igen.

Fra tid til anden banker Reva, veninden, på. Derudover ser fortælleren kun psykiateren dr. Tuttle, som fortælleren har fundet i telefonbogen, og som hun ved at lyve om sin tilstand over for får til at udskrive stadig stærkere sovemedicin.

Den sovende er overbevist om, at hun vil blive et nyt menneske, hvis bare hun får et langt hvil

Had-kærligheds-forholdet mellem de to veninder er romanens omdrejningspunkt. Det er i sammenstødet mellem deres vidt forskellige opfattelser af sig selv, at jegfortællerens karakter bliver tydelig. De kender hinandens hemmeligheder. Fortælleren kender Revas spiseforstyrrelse, mærker hendes misundelse og jalousi, foragter hende i bund og grund, og undrer sig over, at de bliver ved med at være veninder. Venner, der ikke kan lide hinanden, fungerer altid godt i romaner, og så kan der jo ske ting, som ændrer billedet af éns ven eller veninde fuldstændig.

Den dominerende tematik er feministisk. Det er i høj grad en roman om ikke længere at gide at være lækker. Med den tilføjelse, at det kan en, der godt selv ved, at hun faktisk er det, jo sagtens sige.

For Reva, som kæmper med vægten og selvfølelsen, er det lige modsat. Hun håber at tabe sig og finde en fyr og betragter sin smukke venindes søvntrip som en personlig fornærmelse. Det er også en roman om ikke at være offer for noget. Det er ikke synd for fortælleren. ’Eileen’ havde en ukonventionel kvindelig hovedperson med mørke tanker. I Moshfeghs nye udspil er gardinerne langtfra kun rullet ned. Protagonisten er et livligt og interessant bekendtskab:

»Jeg tænkte, at mit liv ville være mere udholdeligt, hvis min hjerne blev langsommere til at fordømme verden omkring mig«, siger hun og tilføjer, at hvis hun havde været en mand, ville hun nok være blevet kriminel.

Hun citerer sin psykiater for at have sagt, at »uddannelse er direkte proportionalt med angst«.

De mundrette replikker er en nydelse, og den måde hun tids- og stedfæster begivenheder på, vidner om tillid til både læseren og egne virkemidler

Ud over Reva og dr. Tuttle er der Trevor, hendes ældre gifte elsker, der kommer forbi en gang imellem og holder af at kneppe hende i munden, mens hun lader, som om hun sover.

Hvis det lyder klamt, foretrækker fortælleren til enhver tid Trevor for en eller anden hipster, der har læst David Foster Wallace. Trevor undlader at være passioneret, fordi han så nødig vil knuse hendes hjerte. Det er kun derfor, han knepper hende så ’effektivt’ og selvisk.

Reva betragter sin sovende veninde som skør, men hvad er der egentlig i vejen med strategien? Standardkuren for ethvert fortravlet eller slidt individ er masser af søvn. Den sovende er overbevist om, at hun vil blive et nyt menneske, hvis bare hun får et langt hvil.

»Det var en spændende tid i mit liv. Jeg følte mig håbefuld. Jeg var på vej til min store transformation«.