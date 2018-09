Pornoskuespilleren Stormy Daniels angriber Trumps selvtillid og udseende i ny biografi I en ny bog kommer den amerikanske pornoskuespiller og -instruktør med nye detaljer om sit kortvarige forhold med USA's præsident, Donald Trump.

»Han var bare usikker, hvilket jeg har fundet ud af er tilfældet for mange mennesker, der har en masse penge, som de ikke har tjent selv«.

Sådan skriver den amerikanske pornoskuespiller Stormy Daniels om USA's præsident, Donald Trump, i biografien 'Full Disclosure', som The Guardian har fået fingre i før den planlagte udgivelse 2. oktober.

I forvejen har sagen mellem Stormy Daniels og Donald Trump trukket en del overskrifter, efter det kom frem, at Trumps advokat Michael Cohen havde betalt over 800.000 kroner til Daniels, angiveligt for at hun skulle tie stille om en affære mellem de to forud for præsidentvalget i 2016.

I 'Full Disclosure' afslører 39-årige Daniels, der i virkeligheden hedder Stephanie Clifford, en række detaljer om sin kortvarige affære med Trump i 2006, som ikke tidligere har set dagens lys.

Blandt andet fortæller hun, at det var utænkeligt for hende, at Trump overhovedet gad være præsident. I takt med at Trump vandt flere primærvalg, modtog Stormy Daniels flere opkald fra tidligere kolleger, der med kendskab til affæren ville høre, om hun troede, Trump kunne blive præsident.

»Det vil aldrig ske, ville jeg sige. Han ønsker ikke engang at blive præsident«, skriver hun i 'Full Disclosure'.

Fortæller om præsidentens penis

I 'Full Disclosure' skriver Stormy Daniels, at hun fortryder, hun underskrev den erklæring, der sagde, at hun ikke havde modtaget penge fra hverken Donald Trump eller hans advokat, men hun holder sig ikke for god til udelukkende at fokusere på ting over bæltestedet.

I mere slibrige detaljer fortæller skuespilleren og -instruktøren om, hvordan affæren med Donald Trump resulterede i »det mindst imponerende sex, jeg nogensinde har haft«. Samtidig fortæller hun i detaljer om, hvordan Donald Trumps penis ser ud. En beskrivelse, som allerede har fået de sociale medier til at koge over med skadefro og frydefulde kommentarer.

Netop de afslørende detaljer om Trumps nedre regioner har fået magasinet Rolling Stone til at kigge nærmere på, om det er i orden at dick-shame (udskamme nogen på grund af deres penis, red.), hvis man ikke bryder sig om præsidenten.

»Selvfølgelig er det fristende at håne, hvad vi kan ved præsidenten, især noget så tæt forbundet med tanker om maskulinitet og magt, når hans desperation efter disse ting er så synlig. Men usikkerhed om ens penis er allerede så almindeligt og ubegrundet, at hvis man spiller på den usikkerhed, så foreviger man bare den giftige maskulinitet, der fører til vold«, skriver de.

Ingen betydning for valget

'Full Disclosure' bliver den tredje bog inden for få måneder, der fokuserer negativt på Donald Trumps præsidentskab. I sidste måned udkom Trumps tidligere toprådgiver Omarosa Manigault Newman med bogen 'Unhinged' (sindsforvirret), der kom med en række anklager mod præsidenten.

Sidste uge kom så bogen 'Fear. Trump in the White House' skrevet af Watergate-journalisten Bob Woodward, som ifølge Politikens anmelder viste, »hvor galt det står til« i Det Hvide Hus.

De bøger har sendt chokbølger gennem Det Hvide Hus, men samme gennemslagskraft får 'Full Disclosure' næppe, fordi historien om affæren allerede er kendt.

»Trumps støtter har allerede bearbejdet historien og er kommet til deres egne konklusioner om det. Det samme har de, der ikke bryder sig om Trump. Bogen tilføjer lidt ekstra til gøglerteltet, men jeg tror ikke, det kommer til at få indflydelse på stemmerne«, siger den republikanske politiske strateg Russ Schriefer til New York Times med reference til midtvejsvalgene i november.