'Hey Grandude': Paul McCartney skriver action-børnebog Eksbeatlen blev inspireret af sine børnebørn til at skrive en godnatbog for børn og bedsteforældre.

Han har skrevet en sang, der hedder ’Hey Jude’ – og nu skriver han en børnebog, der hedder ’Hey Grandude’.

Paul McCartney, der mest er kendt for sin musik, kaster sig nemlig nu også ud i godnathistorielitteraturen med bogen om en gammelfar, Grandude – som er kæleslang for ’grandpa’, bedstefar.

»Jeg har otte børnebørn, og de er alle skønne, og en dag sagde en af dem til mig: ’Hey Grandude’. Jeg sagde: »Hvad?!«. Og så tænkte jeg, at det kunne jeg da egentlig meget godt lide, så fra da af blev jeg nærmest bare Grandude. Og så tænkte jeg: Det er faktisk en ret sjov idé til en bog, og så begyndte jeg at skrive nogle historier«, fortæller den 76-årige eksbeatle på sin hjemmeside.

Bogen, der bliver illustreret af Kathryn Durst, bliver efter sigende en »actionmættet rutsjebanetur« om en magisk bedstefar og hans fire børnebørn, som han tager med på eventyr. Grandude har et kompas, og når kompasnålen snurrer rundt, sender det bedstefar og børnebørnene ud i verden - de rider på flyvefisk, undslipper laviner og andre vilde ting.

»Grandude repræsenterer bedstefædre overalt«, siger Paul McCartney. »Jeg ville gerne skrive bogen til alle bedsteforældre - og til børnene - så de har noget at læse for deres børnebørn ved sengetid«.

Han præsenterede ideen for nogle forlæggere, og det anerkendte forlag Penguin Random House sprang til. Og der er god tid til at spare op til bogen, for den udkommer først til september 2019.

»Paul McCartney er en af de største rimsmede nogensinde. Da vi fandt ud af, at han var ved at skrive en billedbog, var vi sikre på, at det ville blive noget specielt, men det, han og Kathryn Durst har lavet sammen, er meget mere, end vi drømte om«, lyder det fra Penguin Random House Childrens administrerende direktør, Francesca Dow.

Økologisk bæredygtig børnebog

Det er ikke første gang, Paul McCartney begiver sig ind i børnebogsuniverset - i 2005 var den inkarnerede vegetar medforfatter på den økologisk bæredygtige børnebog 'High in the Clouds' (da. 'Højt oppe i skyerne'). Han har desuden skrevet flere børnesange, f.eks. 'We All Stand Together' og 'Rupert and the Frog Song'.

Paul McCartney har netop udgivet sit 18. solostudiealbum, 'Egypt Station', og taget hul på en verdensomspændende turné, 'Freshen Up', som 30. november bringer ham til Royal Arena i København. Han fyldte 76 i juni.