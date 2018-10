Hollywoods skuespillere er vilde med Elena Ferrante - og det samme er HBO

'Jeg venter på filmen’. Bemærkningen er velkendt. Især når der er tale om forfattere, hvor historierne fortsætter i bog to, tre, fire eller fem.

Når det handler om italienske Elena Ferrante, har rigtig mange læsere ikke ønsket at vente på en forkortet filmudgave. De forslugne læsere har sørget for, at hendes Napoli-kvartet er solgt i millionoplag.

I næste måned kommer den første filmatisering imidlertid, når HBO udsender miniserien, der er koncentrerer sig om første bind i kvartetten, ’Min geniale veninde’, men her stopper Ferrante-bølgen ikke.

Fra luder til instruktør

Den amerikanske skuespiller Maggie Gyllenhaal har for nylig fortalt, at hun skal skrive og instruere en filmatisering af Ferrante-romanen, der på dansk hedder ’Dukken, der forsvandt’. En tidsplan for filmen er stadig ukendt, men sikkert er det, at Gyllenhaal dermed bevæger sig fra den dunkle pornoindustri til den mere respektable del af filmverdenen.

I øjeblikket har Gyllenhaal en af hovedrollerne i anden sæson af tv-serien ’The Deuce’, hvor hun som gadeluderen Candy langsomt transformerer sig til at blive den første kvindelige instruktør af hudfilm i USA’s hastigt voksende pornoindustri i 1970’erne. Indtil for nylig har hun udelukkende tænkt på sig selv som skuespiller, men netop rollen i ’The Deuce’ betød, at hun blev interesseret i selv at instruere.

At hendes debut bliver en Ferrante-filmatisering, virker naturligt, eftersom hun i flere interviews har talt begejstret om forfatterens bøger. Som tidligere nævnt her i 'Efter bogen' har flere kendte skuespillere markeret sig som bogelskere, mest markant er Reese Witherspoon, som har Reese’s Book Club – Hello Sunshine, der alene på Instagram har næsten 700.000 følgere. Her anbefaler hun hver måned en ny titel af en kvindelig forfatter.

Som udgangspunkt oprettede Witherspoon sin bogklub for at have et forum, hvor hun kunne fejre og dele historier om og af kvinder, og det fokus har hun stadig, fremgik det for nylig, da hun blev interviewet af The New York Times. Hun blev blandt andet spurgt, hvorvidt hun har ændret opfattelse af Harper Lees roman ’Sæt en vagtpost ud’ efter at have indlæst teksten som lydbog.

Witherspoon mener, hun kunne skrive en hel afhandling om ’Sæt en vagtpost ud’, og hun har et interessant synspunkt om romanen, som blev stærkt omdiskuteret, da den udkom for godt tre år siden.

Indtil da var Harper Lee (1926-2016) kendt for kun at have skrevet én bog i sit liv. ’Dræb ikke en sangfugl’ blev til gengæld en amerikansk klassiker. I 2015 kom den sensationelle nyhed om, at man havde fundet endnu et manuskript af forfatteren, som på det tidspunkt var kommet på plejehjem. Men var der i virkeligheden tale om en kladde til ’Dræb ikke en sangfugl’, og var det ren spekulation at udgive bogen, som havde ligget i skuffen i over 50 år?

Det nyfundne manuskript var skrevet før den berømte historie, Harper Lee fortæller i ’Dræb ikke en sangfugl’. I den klassiske historie optræder pigen Scout, hvis far, Atticus Finch, er en jurist, som kæmper for retfærdighed og imod racediskrimination i Sydstaterne. En vaskeægte helt.