Hårdkogt, hashrygende antihelt leverer skarpe skud i spændende krimi Adrian McKintys nyeste om strisseren Sean Duffy er hans hidtil bedste i serien.

Han var hujende amoralsk og foragtede samtlige sider i Nordirlands nytteløse religionskrige. For ham var nationalisme en giftig bagskid fra det nittende århundrede, og jo før folk begyndte at tænke på sig selv i stedet for fædrelandet, jo bedre«.