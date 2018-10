Undergangsroman er anbefalet af Stephen King himself, men den fortjener langtfra al sin hype En ung pige skal bryde ud af forholdet til en voldelig far – men lukkes inde i en stram og traditionel dannelsesfortælling.

En af de mest hypede amerikanske debutromaner lige nu må være Gabriel Tallents ’Min kæreste elskling’, der af Stephen King er blevet udråbt til mesterværk – det er han flink til at gøre med alle mulige romaner for tiden. Og det må også være noget af det bedste, der kan ske for en bog, der skal frem i verden.