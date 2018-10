En far med PTSD, en festlig rod og en følsom duks: Ny roman om familie i Grønland lever mest i sine personportrætter Iben Mondrup trækker på sin egen familiehistorie i portrættet af to brødre, der vokser op i efterkrigstiden med en far, der som tidligere modstandsmand er plaget af traumer.

Iben Mondrup har tidligere vist sin evne til at digte sig ind i barnesindet, og det gør hun også overbevisende i sin nye roman om to brødre. Vi møder Poul og Jens, der er henholdsvis syv og fire år i begyndelsen af romanen, og følger dem gennem efterkrigsårene og ind i voksenalderen, hvor det er nye tider med opbrud i normer, økonomisk fremgang og politiske bevægelser.

Dem er brødrene ikke upåvirkede af. Poul vil ud og redde verden og kommer til at arbejde i Chile, mens Jens som lærer med særlig interesse for udsatte børn tager til Grønland for at undervise. På den måde går de delvis i deres fars idealistiske fodspor, for faderen var politimand og modstandsmand under krigen.

Mondrups roman er inspireret af hendes egen familiehistorie med en farfar, der var kriminalassistent ved Frederikshavns politi og leder af modstandsbevægelsen i Vendsyssel.

I romanen kaldes han Harald. Hans modstandsarbejde har præget den lille familie og har lange eftervirkninger. Han har måttet gå under jorden, mens moderen Elisabeth, skrøbelig efter en dødfødsel, hun ikke kan komme sig over, i perioder har måttet klare sig selv og drengene med hjælp fra sin mere handlekraftige søster, frisøren Ingeborg, der tager fat, når Elisabeth giver op.

Harald trækker sig senere i perioder, når han er plaget af tanker om sine opgaver under krigen, hvor han har foretaget nogle valg, han ikke ønsker at tale om. Han lider af, hvad man nok i dag ville kalde posttraumatisk stresslidelse, ptsd.

Det er de to brødre, der på skift har synsvinklen i romanen, og eftersom der ikke tales om de voksnes problemer, vokser de egentlig op i en fortielsens kultur, hvor de skal gætte sig til, hvad der foregår og hvorfor. Det var ikke usædvanligt dengang, hvor man mente, at man skånede børnene ved ikke at fortælle dem noget som helst. Så drengene må selv bakse med forældrenes stemningsskift og fravær.

Selv fortæller de heller ikke ret meget til forældrene, som da Poul ser sin kammerat blive kørt over af en lastbil og bliver nærmest syg af skyld.

Mondrup skildrer indgående den afstand, der var mellem børn og forældre dengang. To verdener i én familie.

De to brødre er som børn skildret som kontraster.

Poul er »en festlig fyr og en god kammerat«, som en af hans kærester siger. Han er roden, hvor Jens er duksen. Poul mener ikke, at skolen kan lære ham noget, så så snart han er konfirmeret, stikker han til søs. Får senere en uddannelse som maskinarbejder.

Han retter sig, som man sagde dengang, mens Jens går den mere slagne vej. Lige efter faderens hoved. Han bliver student, så sergent. Derefter lærer, som faderen selv drømte om at blive engang.

Om livet som politimand efter krigen siger han et sted:

»Uanset hvad, er der ikke megen fidus i at gå og opklare småforbrydelser og sørge for, at folket kommer sikkert over gaden eller hjem i seng. Vi er sådan en slags skraldemænd. Eller vi kunne kalde os skolefrøkener med gummiknipler og overskæg og ansvaret for de slemme børn«.

Det er der jo hverken megen heroisme eller idealisme i. Moderens kommentar er, at han jo ikke kan redde alle, hvilket bliver et omdrejningspunkt, der på hver sin måde videreføres af sønnerne. De vil ud i verden og gøre en forskel. Eventyrlyst spiller også ind.

Iben Mondrups roman er uhyre stofmættet med et væld af detaljer og personer. Den er ambitiøs som tidsbillede over flere årtier med en verden i hastig forandring. Hun vil have det hele med. Men det er i portrættet af de to drengebørn, den virkelig lever.