Forfatter-obersten slår på tromme for psykisk sårede soldater Lars Møller går i ’Veteraner’ i brechen for bedre forhold for de mange soldater, der vender hjem fra krise og krig med psykiske skader.

Lars Møller er dobbeltveteran.

Den nu 64-årige og pensionerede oberst i hæren var i 90’erne sammen med andre danske soldater i kamp på det borgerkrigshærgede Balkan, og når man har været udsendt under dansk flag en eller flere gange, så er man pr. definition i forsvaret veteran.

Men samme Møller må i den grad siges også at være forfatterveteran. Han har skrevet en halv snes bøger om militære emner og om sine egne oplevelser i den lange karriere i hæren. Hans bøger er altid researchet grundigt, og da han har svært ved at slippe detaljerne, bliver bøgerne ofte meget lange, senest 600 sider om militære specialoperationer, lige siden nogen opfandt den trojanske hest.

Lars R. Møller: Veteraner – en kamp i civil. Lindhardt og Ringhof, 208 sider, 250 kroner.

Derfor er det næsten stilbrud, at Møllers nyeste opus, ’Veteraner’, kun er på 200 sider. Emnet er nu vigtigt nok: Lars Møller opgør, at der siden 1992 har været sendt 28.000 danske soldater til krise- og krigsområder rundtom i verden – Balkan, Irak, Afghanistan mv. Mindst 300 af dem har en eller flere gange forsøgt selvmord, og for cirka 50 er det lykkedes. Man antager, at hver tiende af de udsendte, mindst, får mindre eller større psykiske skader, og at cirka tre procent bliver diagnosticeret med den alvorlige lidelse ptsd – posttraumatisk belastningsreaktion.

’Vi efterlader ingen’ er parolen, når soldater er i krig. Og samme parole er Møllers drivkraft i bogen om veteranerne. Når et flertal i Folketinget har besluttet at sende danske soldater i krig, så bør samfundet også tage sig af dem, der ikke kommer hele hjem. Og her bliver de psykisk sårede, som Lars Møller kalder dem, ladt i stikken, mener han.

Møller anfører med rette, at Danmark var meget lang tid om at skabe en veteranpolitik. Først efter pres fra tidligere udsendte soldater blev der oprettet veteranhjem som samlingssteder for veteraner, indstiftet en flagdag som en slags anerkendelse for de udsendtes indsats og etableret et veterancenter i forsvaret, som kunne håndtere de mange veteraners store og små problemer.

Han anerkender dog, at der er sket en del, mens han har skrevet andre bøger, og at der i dag er både en struktur og store bevillinger til at hjælpe veteranerne. Men de svært psykisk sårede og deres familier kan der stadig gøres mere for, mener den tapre kriger, der i sit sædvanlige frisprog slår til lyd for, at veteraner opfattes som en særlig gruppe, der ikke skal behandles af kommuner og arbejdsskademyndigheder, som var de enhver anden social klient. De har været i krig, oplevet ting, man ikke kan forestille sig, og risikeret liv, lemmer og sjælero for landets skyld. De er i bund og grund stærke personer, der skal have et lille eller stort skub for at komme videre uden unødigt bureaukrati, mener Møller.

Lars Møller skriver, at han »ikke stiltiende vil acceptere, at det danske samfund svigter nogle af dem, der har været udsendt på Danmarks vegne«. Men spørgsmålet er, om han ikke prøver at sparke en i hvert fald halvåben dør ind. ’Veteraner’ er, som Lars Møller har det for vane i sine bøger, fyldt godt op med historisk materiale og dokumentation, og det skal man ikke kimse ad.

Men hans egentlige ærinde – en konstruktiv forargelse på vegne af de psykisk sårede – fiser lidt ud. Den kommer en postgang for sent, og selv om der naturligvis kan og – som et par eksempler i bogen viser – så afgjort bør ske forbedringer i den måde, som det »civile system«, som Lars Møller skriver, håndterer blandt andet de psykisk såredes forhold på, så virker hans kritik og forslag lidt fritsvævende og uunderbyggede.

Men den militære pointe om ikke at efterlade nogen står uantastet. Og gælder vel også i civilsamfundet, Lars Møller.