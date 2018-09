Forfatter: Tyrkiets situation er »enestående deprimerende« Diktaturet i Tyrkiet er en del af en meget større tendens i verden, skriver forfatteren Elif Safak i antologien ’Det fortælles i Istanbul’. Bogen er en guldgrube af læseværdige essays om moderne tyrkisk litteratur.

Den første tyrkiske roman handlede »kort fortalt om et arrangeret ægteskab, der forhindrer de elskende i at få hinanden og resulterer i begges tragiske død«. ’Talât og Fitnas kærlighedshistorie’ var skrevet af Semseddin Samis og udkom i 1872, mens Det Osmanniske Rige endnu eksisterede.

Boganmeldelse









Romaner på den tid havde også »en anden tilbagevendende tematik«, nemlig »vestliggørelsens indflydelse på det osmanniske samfund og nogle af de kulturelle dilemmaer, der opstod i mødet mellem Øst og Vest, hvoraf begreber som ’alaturka’ og ’alafranga’ opstod«.

Begge begreber har italiensk rod (Mozart-spillere vil kende det første), mens alafranga betyder ’på en fransk måde’, men betegner det vestlige i videre forstand.

Sådan bliver man i det hele taget godt oplyst af Tom Fagerland og hans essay om ’At være tyrkisk i litteraturen’, der indgår i denne store antologi ’Det fortælles i Istanbul’.

Det er »en bog om fortællinger, begivenheder og tendenser i tyrkisk litteratur fra de sidste godt ti år«. En bog, som »vil sætte lys på, hvad man kunne kalde ’litteraturen efter Pamuk’«. Men det aktuelle tiår perspektiveres altså helt tilbage til 1800-tallet, og Orhan Pamuk er lykkeligt til stede omtrent overalt i bogen, som er en guldgrube af alt det, der, ja, netop nu ’fortælles i Istanbul’.

Om at færdes i Istanbul

En flok velskrivende universitetsfolk, der tror »på litteraturen som empatiens kunst«, har under redaktion af Marie-Louise Svane og Maj Skibstrup samarbejdet om det vægtige værk, som har stærke tråde ud til film og billedkunst.

Et fotoessay af Maj Skibstrup, ’Om at færdes i Istanbul’, fanger byens dagligdag med melankolsk og flegmatisk præcision, mens f.eks. et kapitel af Layla Tamer om ’Verdenslitteratur som tyrkisk film’ fornemt folder Nuri Bilge Ceylans guldpalmevindende film ’Vintersøvn’ ud:

»Frygten for den uoplyste, religiøse og bondske ’fætter’ er også en frygt for at fremstå som uoplyst og bondsk over for det afgørende center, som er Vesten. Tyrkiets position mellem Øst og Vest betegnes ofte som en kulturel fordel eller en gave, men i Ceylans øjne er det ikke andet end en trøstepræmie«.

Bølge af nationalisme

Alt dette, som netop nu fortælles i Istanbul, bliver ekstra spændende af, at antologiens forfattere favner og forstår det lokale som det universelle. Fænomenet ’verdenslitteratur’ står til stadig diskussion, og bogens på én gang mest skræmmende og mest centrale tekst er nok den, som er skrevet af den tyrkiske forfatter Elif Safak og oversat fra New York Times, hvor den stod som et opråb i december 2016: ’Forfattere i Tyrkiet er bragt til tavshed’.

Tyrkiet er p.t. ved at udvikle sig til et diktatur, der er ingen grund til at undgå ordet, selv om der også findes et mærkeligt nyt udtryk: illiberalt demokrati.

Denne antologis tekster om Tyrkiet bevæger sig både i tid og rum mellem alaturka og alafranga

Elif Safak tager afsæt i den ungarskbritiske forfatter Artur Koestler, født i Budapest ved forrige århundredskifte, som var optaget af et sådant styres nedbrydende virkninger på den menneskelige sjæl. Tyrkiets situation er »enestående deprimerende«, skriver Elif Safak, men hun ser den også som »del af en meget større tendens. Bølge efter bølge af nationalisme, isolationisme og stammekultur har ramt de europæiske landes kyster, og de er nået frem til USA«.

Elif Safak skriver til slut, at »hvis Koestler og Zweig havde levet i dag, ville de genkende symptomerne øjeblikkeligt«. Stefan Zweig er jo forfatteren til ’Verden af i går’, og sådan bevæger denne antologis tekster om Tyrkiet sig både i tid og rum mellem alaturka og alafranga.