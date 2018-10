Tysk filosof har skrevet en præsentabel bog med sund fornuft og verdens sværeste spørgsmål To verdensbilleder er blevet altoverskyggende i vores diskussion af virkeligheden: naturalismen og konstruktivismen. Den tyske stjernefilosof Markus Gabriel gør op med de to billeder i en bog, der kan forstås af alle. Verden, skriver han, findes slet ikke.

Selv om begreberne naturalisme og konstruktivisme har deres rødder i den akademiske verden, rækker de langt ind i den almene befolkning. De er blevet til verdensbilleder, der præger den offentlige og videnskabelige debat, og som former den almindelige samtale om, hvem vi er.











Markus Gabriel: Hvorfor verden ikke findes. Oversat af Kristoffer Balslev Willert. Philosophia, 231 sider, 179 kroner. Som abonnent får du 15 pct. rabat i Boghallen, på politikenbooks.dk og bogreolen.dk. Læs mere på politiken.dk/plus

Naturalismen er forestillingen om, at naturvidenskaben har eksklusiv adgang til at erkende virkeligheden. Alle andre erkendelsesveje, f.eks. vores hverdagslige erfaring eller humanistiske forskning, har kun gyldighed i det omfang, de kan reduceres til naturvidenskabelig erkendelse.

Alle fænomener, vi oplever, reduceres derfor også til naturvidenskabelige genstande. Forelskelse, stater, abstrakt kunst og den italienske renæssance findes enten ikke eller skal kunne forklares naturvidenskabeligt.

Konstruktivismen er derimod forestillingen om, at vi slet ikke har adgang til virkeligheden. Fakta og kendsgerninger er noget, vi konstruerer, og gyldigheden af vores erkendelse er alene et spørgsmål om dens tjenstlighed i forhold til et formål. Det kan være magt eller overlevelse, afhængig af om vores konstruktivisme er diskursanalytisk eller evolutionsbiologisk. Mens naturalismen reducerer virkeligheden til naturvidenskabelige genstande, reducerer konstruktivismen den til menneskelige konstruktioner.

Dualismens aflivelse

Selv om denne dualisme er både forsimplet og karikeret, dominerer den både offentlig debat og populærvidenskabelig formidling. De to positioner trænger sig på, selv når ingen har indtaget dem – som stråmænd, der på egen hånd afventer vores tilslutning eller modsætning.

Med sin bestsellerbog ’Hvorfor verden ikke findes’ forsøger den tyske filosof Markus Gabriel endegyldigt at aflive dualismen. Ny realisme kalder han sin position. Hvad er hans argument?

Gabriels mål er at vise, at verden aldrig kan betragtes som én stor genstand – en supergenstand, som indeholder alt. Det er nemlig tanken om en supergenstand, som holder de to positioner i live.

Naturalismen siger, at supergenstanden er naturvidenskabelig, hvorfor alle de genstande, den indeholder, også må være det. Konstruktivismen siger, at supergenstanden er en konstruktion, hvorfor alt, hvad den indeholder, også er konstrueret. Men supergenstanden – verden som samlet hele – findes slet ikke. Derfor er begge slutninger forkerte. Hvordan det?

Kriteriet for, at noget kan optræde som genstand, er, at genstanden skiller sig ud fra andre genstande. Det gør den vha. sine egenskaber. Tallet tre er forskelligt fra tallet to, fordi det går op i ni, og det er forskelligt fra min stol, fordi det er en matematisk abstraktion, man ikke kan sidde på, osv.

Hvis vi forestiller os en genstand, som ikke adskiller sig fra andre genstande, har vi et tomt begreb. Supergenstanden har dette problem. Fordi den indeholder alle egenskaber, har vi intet indholdsrigt kriterium for, hvad den er til forskel fra noget andet (da det andet jo så også måtte være en del af den). Derfor er verden, forstået som supergenstand, et tomt begreb.

Bogen formår at præsentere en række centrale ideer fra moderne filosofi, som i deres fagfilosofiske kontekst er så godt som uforståelige for lægmand. Det er en præstation

Tilsvarende kan der heller ikke findes en meningsfuld ’supertanke’, som alle andre tanker kan oversættes og reduceres til.