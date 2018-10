Mandeforsker i ny bog: Det danske frisind står i vejen for, at vi kan tage ved lære af #MeToo

Det seneste år har #MeToo-debatten sat sit tydelige aftryk overalt fra filmbranchen til modeverdenen, uddannelsesinstitutioner og i politik. Kvinder er stået frem og har berettet om seksuelle krænkelser, overgreb og en bundrådden kultur over hele verden.

FAKTA: Mænd, der krænker kvinder I sin nye bog tager mandeforsker og lektor på Roskilde Universitet Kenneth Reinicke temperaturen på #MeToo’s betydning i Danmark. Han fokuserer blandt andet på, hvilke mænd der udøver chikane, hvor det finder sted, og hvorfor vi som samfund har svært ved at håndtere krænkelser.

Mange vidnesbyrd har ført til undersøgelser af gamle sager, og sammen med nye initiativer og procedurer har det skabt en ændring i, hvordan vi taler om gråzoner og grænser. Alligevel vurderer mandeforsker ved RUC Kenneth Reinicke, at vi har et ansvar for at forholde os kritisk til, hvordan de forandringer, #MeToo har skabt, kan fastholdes.

»Der er ingen tvivl om, at #MeToo har fået nogle mænd til at reflektere over deres handlinger. Flere er begyndt at anerkende det systemiske i krænkelseskulturen – at det ikke kun handler om nogle enkelte brodne kar, men at det er et dybereliggende problem, der berører rigtig, rigtig mange mænd. Og derfor også rigtig mange kvinder. Men omvendt skal man heller ikke være naiv – for hvor mange mænd har det seneste år reelt stoppet op og set sig selv i spejlet og taget en alvorlig snak med gutterne om deres adfærd?«, spørger han og klarer selv svaret:

»Nok ikke overvældende mange. Slet ikke i Danmark«.

Og netop forskellen på konsekvenserne af #MeToo i Danmark og mange af de lande, vi normalt sammenligner os med, er en af de centrale pointer i mandeforskerens nye bog, ’Mænd der krænker kvinder’.

Gennem det seneste halvandet år har Kenneth Reinicke gennemgået forskning i overgreb og krænkelser og analyseret erfaringer og vidnesbyrd, blandt andet fra Everyday Sexism Projects danske hjemmeside.

Og selv om det ikke har skortet på vidnesbyrd fra danske kvinder, har der været langt mellem både de mærkbare konsekvenser for mændene bag og en bredere samfundsmæssig anerkendelse af, at vi har et problem.

»Når vi kigger på Danmark specifikt, er det stadigvæk slående – og nedslående – hvor rodfæstet modstanden mod forandring på krænkelsesområdet er. ’Ah, hvor alvorligt er det her dog? Skal kvinder ikke bare lære at tage en kompliment’, er stadigvæk den dominerende fortælling mange steder herhjemme«, mener han.

I bogen beskriver Kenneth Reinicke en situation, hvor han til en fest sidder ved siden af en udenlandsk kvinde. Da forskeren fortæller om sit bogprojekt, spørger kvinden, om han dog så ikke kan forklare hende, hvorfor #MeToo-debatten ikke har haft nogen konsekvenser i Danmark.

»Den episode synes jeg er enormt symptomatisk, for den illustrerer jo den her meget defensive tilgang, vi har haft til #MeToo herhjemme«, siger han.

»Og jeg mener, at Peter Aalbæk går ud midt i den vigtigste debat om seksuelle krænkelser, vi nogensinde har haft, og med nærmest stolthed i stemmen proklamerer, at han stadigvæk ikke kender regelsættet på Zentropa. Det tror jeg simpelt hen ikke kunne ikke lade sig gøre i mange andre lande«.

Behov for lovgivning

Men hvorfor har vi angiveligt så svært ved at tage grænseoverskridende adfærd alvorligt herhjemme? En del af forklaringen skal findes i vores selvforståelse, som er formet af blandt andet pornoens frigivelse og et højt skattet frisind, vurderer Kenneth Reinicke.

»Sådan et liberalt grundsyn er jo grundlæggende positivt, men det gør det samtidig svært at skabe forandring på ligestillingsfronterne. Der var engang en politiker, der meget rammende sagde, at danskerne var argumentresistente, når det kom til ligestilling. Her er vi alle sammen eksperter, og vi vil fandeme ikke belæres om, hvordan man skal agere over for kvinder«, siger han.

»Derfor hælder vi også stadig mere til at opfatte krænkelser som komplimenter end grænseoverskridende adfærd. Og vores fortællinger om, hvad vi derfor må og ikke må, defineres totalt ud fra et maskulint perspektiv stadigvæk. Du kan eksempelvis slet ikke spøge med seksuelle tilnærmelser og overgreb på samme måde i Norge og Sverige, som du kan herhjemme. I andre lande er der en langt større respekt for det her«.